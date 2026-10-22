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Зеленський пояснив, чому Путін побоїться застосувати ядерну зброю

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Зеленський пояснив, чому Путін побоїться застосувати ядерну зброю
Зеленський пояснив, чому Путін побоїться застосувати ядерну зброю
скриншот з відео

Президент назвав країни, підтримку яких Росія може втратити у разі ядерного удару, та оцінив ризики такого рішення для Кремля

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вважає малоймовірним застосування Росією ядерної зброї. На його переконання, російський диктатор Володимир Путін навряд чи наважиться на такий крок, оскільки це може призвести до міжнародної ізоляції Москви та втрати підтримки інших держав. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву глави держави.

Зеленський висловив упевненість, що російське керівництво усвідомлює можливі наслідки застосування ядерної зброї. Саме тому президент сумнівається, що Путін ухвалить відповідне рішення.

«Я не думаю, що Путін ризикне застосувати ядерну зброю. Я не думаю, що вони ризикнуть застосувати ядерну зброю», – заявив Зеленський.

За словами глави держави, одним із головних чинників, які можуть стримувати Кремль, є реакція інших країн. Президент переконаний, що після можливого ядерного удару Росія ризикує залишитися без міжнародної підтримки.

Зокрема, Зеленський згадав Китай та Сполучені Штати. На його думку, небезпека застосування ядерної зброї є настільки значною, що навіть держави, які самі володіють ядерними арсеналами, не зможуть проігнорувати такий розвиток подій.

«Я впевнений, що у них не залишиться жодних союзників, включаючи такі країни, як США та Китай. Це надто небезпечно навіть для ядерних держав», – наголосив президент.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський повідомив про жорстку реакцію Китаю на російські ядерні погрози. За словами президента, європейські лідери розповіли йому, що представники Пекіна категорично виступили проти можливого застосування Росією ядерної зброї. Як зазначив Зеленський, китайська сторона висловила свою позицію в ультимативній формі, наголосивши, що навіть думки про використання ядерного озброєння є неприпустимими.

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Теги: Володимир Зеленський путін ядерна зброя

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