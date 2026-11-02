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Прем’єр Бельгії, який виступав проти передачі активів РФ Україні, подав у відставку

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Прем’єр Бельгії, який виступав проти передачі активів РФ Україні, подав у відставку
Барт Де Вевер очолює коаліційний уряд Бельгії з лютого 2025 року
фото: Королівський палац Бельгії, РБК

Король Філіп поки не ухвалив рішення щодо відставки Барта Де Вевера та розпочне консультації з коаліційними партіями

Прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер 2 листопада подав прохання про відставку після провалу переговорів між партіями урядової коаліції щодо бюджету на 2027 рік. Король Філіп отримав відповідне звернення, однак відклав ухвалення рішення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Королівський палац Бельгії.

Причиною політичної кризи стали розбіжності між п'ятьма партіями коаліції щодо заходів зі скорочення бюджетного дефіциту. Уряд намагався погодити економію та додаткові надходження на загальну суму €10 млрд.

Король Філіп відклав рішення щодо відставки прем'єра до завершення консультацій із партіями більшості.
Король Філіп відклав рішення щодо відставки прем'єра до завершення консультацій із партіями більшості.
фото: скриншот із соцмереж Королівського палаца Бельгії

Зокрема, партії N-VA та MR виступали за скорочення державних видатків, зокрема на охорону здоров'я. Натомість соціалістичні та центристські партнери наполягали на підвищенні податків для заможних громадян. Переговори завершилися без компромісу.

Король залишив прохання про відставку на розгляді та вирішив провести консультації з керівниками партій парламентської більшості. Вони розпочнуться 3 листопада.

Повторну зустріч монарха з Де Вевером заплановано на п'ятницю, 6 листопада. До того часу сторони матимуть можливість спробувати врегулювати розбіжності всередині коаліції.

Бельгійський прем'єр раніше також опинився в центрі дискусій щодо фінансової допомоги Україні. Він виступав проти використання заморожених російських активів для репараційного кредиту без додаткових гарантій для Бельгії.

Нагадаємо, 22 жовтня «Главком» повідомляв, що прем'єр Бельгії виступив проти повернення до питання використання заморожених російських активів. Де Вевер заявив, що не очікує нових пропозицій Єврокомісії щодо цих коштів. Йдеться приблизно про €185 млрд, які зберігаються в бельгійському депозитарії Euroclear.

Раніше колишні посадовці ЄС та США запропонували створити окрему європейську структуру для управління замороженими активами РФ. Такий механізм мав зменшити фінансові ризики для Бельгії та розблокувати використання російських коштів на підтримку України.

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Теги: король переговори партії міністр

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