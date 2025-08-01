Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп розчарований Путіним: реакція російського диктатора

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Трамп розчарований Путіним: реакція російського диктатора
Путін зробив заяву про переговори з Україною
фото: скриншот з відео

Путін і Лукашенко сьогодні проводять неформальну зустріч на Валаамі

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що усі розчарування в переговорах виникають через надмірні очікування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські пропагандистські видання. 

«Що стосується якихось розчарувань з боку кого б то не було, то всі розчарування виникають через надмірні очікування. Це відоме загальне правило», – сказав диктатор.

Путін і самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко сьогодні проводять неформальну зустріч на Валаамі. Вони вже не перший рік влітку відвідують Валаам разом: приїжджали на острів у 2019, 2023 і 2024 роках.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що «розчарований» російським диктатором Володимиром Путіним і не вірить, що він хоче зупинити війну. 

Раніше американський президент повідомляв, що розмова з лідером Кремля не принесла жодних результатів. «Я розчарований Путіним. Тому що, чесно кажучи, мені здається, що Путіна там вже просто... немає. Я не бачу, щоб він хотів зупинитися. І це дуже погано. Дійсно. Просто кажу, як він не виглядає людиною, яка хоче закінчити цю війну. У п'ятницю я буду говорити із Зеленським», – сказав Трамп.

До слова, президент США Дональд Трамп чітко дав зрозуміти, що хоче укласти угоду про припинення війни Росії в Україні до 8 серпня. Про це повідомили США в Раді Безпеки ООН.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп путін росія переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп та фон дер Ляєн провели зустріч
Чому ЄС погодився на торгову угоду із США: аналіз Bloomberg
29 липня, 10:45
Російську делегацію очолює Володимир Мединський
Російська делегація озвучила очікування від зустрічі Зеленського з Путіним
24 липня, 00:23
БпЛА оснащений китайською копією австралійського модуля передачі даних
ГУР показав з чого складається новий російський безпілотник
22 липня, 10:06
Дрони атакували НПЗ у Нижньогородській області
На НПЗ у Нижньогородській області спалахнула пожежа
13 липня, 06:21
За словами держсекретаря, Європа так чи інакше буде змушена закуповувати зброю у США
НАТО платитиме за зброю для України. Рубіо пояснив заяву Трампа
11 липня, 18:42
Безповоротні втрати серед цього «спецконтингенту» становили щонайменше 4 212 осіб
Війна замість тюрми: майже третина російських зеків вже загинули
11 липня, 11:02
Трамп встряг у політичний скандал через помилку в імені президента Шрі-Ланки
Лінгвістичний конфуз: президент Шрі-Ланки отримав нове ім'я від Трампа
10 липня, 15:07
Понад 2,5 тис. окупантів південного округу не отримали грошового забезпечення через відсутність документів про їхнє зарахування на службу
Росія не доплачує своїм військовим. ГУР викрив схеми окупаційного командування
9 липня, 10:14
Учасники саміту БРІКС у Бразилії
Учасники саміту БРІКС засудили «напади» на мости та залізницю РФ
7 липня, 08:40

Політика

Путін цинічно заявив, що втрати росіян на війні «не були марними»
Путін цинічно заявив, що втрати росіян на війні «не були марними»
Зеленський прокоментував заяви Путіна про війну
Зеленський прокоментував заяви Путіна про війну
Трамп розчарований Путіним: реакція російського диктатора
Трамп розчарований Путіним: реакція російського диктатора
Путін заявив про виготовлення першого серійного «Орєшніка»
Путін заявив про виготовлення першого серійного «Орєшніка»
Байден на пенсії: як зараз живе 46-тий президент США
Байден на пенсії: як зараз живе 46-тий президент США
Коли США зможуть випробувати новітню систему оборони «Золотий купол»: дані CNN
Коли США зможуть випробувати новітню систему оборони «Золотий купол»: дані CNN

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
270K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 серпня: ситуація на фронті
107K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 серпня 2025
40K
1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
38K
Медовий спас: привітання у прозі, віршах та листівках
19K
Медовий спас 2025: коли святкуємо Маковія, традиції, прикмети та заборони
15K
Прогноз магнітних бур на 1-3 серпня: якою буде сонячна активність

Новини

Українці старше 65 років отримуватимуть більше: хто зможе отримати соцдопомогу у 2025 році
Сьогодні, 08:34
Успінський піст: дата початку і завершення, що можна їсти і що заборонено робити
Сьогодні, 07:00
Медовий спас: привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 05:45
Медовий спас 2025: коли святкуємо Маковія, традиції, прикмети та заборони
Вчора, 22:00
31 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:01
30 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
30 липня, 00:01

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua