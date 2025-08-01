Трамп розчарований Путіним: реакція російського диктатора

Путін і Лукашенко сьогодні проводять неформальну зустріч на Валаамі

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що усі розчарування в переговорах виникають через надмірні очікування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські пропагандистські видання.

«Що стосується якихось розчарувань з боку кого б то не було, то всі розчарування виникають через надмірні очікування. Це відоме загальне правило», – сказав диктатор.

Путін і самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко сьогодні проводять неформальну зустріч на Валаамі. Вони вже не перший рік влітку відвідують Валаам разом: приїжджали на острів у 2019, 2023 і 2024 роках.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що «розчарований» російським диктатором Володимиром Путіним і не вірить, що він хоче зупинити війну.

Раніше американський президент повідомляв, що розмова з лідером Кремля не принесла жодних результатів. «Я розчарований Путіним. Тому що, чесно кажучи, мені здається, що Путіна там вже просто... немає. Я не бачу, щоб він хотів зупинитися. І це дуже погано. Дійсно. Просто кажу, як він не виглядає людиною, яка хоче закінчити цю війну. У п'ятницю я буду говорити із Зеленським», – сказав Трамп.

До слова, президент США Дональд Трамп чітко дав зрозуміти, що хоче укласти угоду про припинення війни Росії в Україні до 8 серпня. Про це повідомили США в Раді Безпеки ООН.