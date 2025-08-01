Трамп не вірить у блеф Путіна. Чого чекати до 8 серпня?

У Білому домі переконались, що Путін не має наміру зупинятися

Reuters: Трамп чітко дав зрозуміти, що хоче укласти угоду про припинення війни Росії в Україні до 8 серпня, заявили США Раді Безпеки ООН у четвер.

«І Росія, і Україна повинні домовитися про припинення вогню та міцний мир. Настав час укласти угоду. Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що це має бути зроблено до 8 серпня. Сполучені Штати готові вжити додаткових заходів для забезпечення миру», – заявив високопоставлений американський дипломат Джон Келлі Раді Безпеки ООН, що складається з 15 членів.

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В заяві йдеться одночасно і про звичне «припинення вогню», і про «міцний мир» – і все це до наступної п'ятниці. Очевидно, для конкретних дій це нереалістично. Але для позначення намірів достатньо очевидна заява.

Слова Рубіо в інтерв'ю Fox це тільки підкреслюють: «...Поки що з російського боку не було, принаймні, того, що ми відчуваємо, щирого інтересу до досягнення цієї мети. ...Очевидно, президент (Трамп) не збирається чекати вічно».

Схоже, у Білому домі переконались, що Путін не має наміру припиняти виконання своїх планів, скільки би разів не підтверджував в розмовах з Трампом прихильність до переговорів і завершення війни. Але так само команда Трампа впевнена, що всі «карти» Путіна, які він пробує викласти на стіл, – це блеф. Передусім – силова карта щодо нападу на НАТО і ядерна карта, у тому числі «реалістичніша, бо локальніша» карта тактичного ядерного удару.

Держсекретар Рубіо, по суті, просто мимохідь принизив Путіна і всі його амбіції як «світового лідера ядерної держави»: «...Оскільки росіяни не дуже добре володіють звичайною зброєю, їм майже неодмінно доведеться покладатися на якісь інші засоби, такі як тактична ядерна зброя на полі бою, щоб деескалувати бій. Тож ви, можливо, хвилюєтесь з цього приводу. Але нам навіть не варто про це думати, тому що це не є правдоподібним або, відверто кажучи, здійсненним для жодної зі сторін».

Тобто, Америка серйозно прогнозує, що Путін дійде і до застосування тактичної ядерної зброї в Україні. Але не вважає це ані аргументом, ані дієвим важелем для шантажу з боку Путіна. А термін «до п'ятниці» позначено більше для союзників Путіна – Індії і Китаю – ніж для Росії.

Індія вже сьогодні почала скорочувати закупівлі: її нафтопереробники припиняють купувати дешевшу через санкції російську нафту, бо з американськими митами це все одно вийде дорожче. Китай заявив, що в закупівлях з Росії діятиме у своїх інтересах – що, по факту, означає, що Китай використовує цей момент як один з пунктів глобального торгу, де інтересам Росії місця не було від початку.

Тому, звісно, очікувати від 8 серпня з боку Росії чогось більшого, ніж чергова зустріч для домовленостей про обмін, підстав немає. До того ж схоже, що з кожним ракетним і дроновим обстрілом «міст в глибині від фронту» із загиблими, тим більше дітьми, Трамп дратується чимдалі більше. Бо реальні дії Росії після розмов Путіна з ним виставляють Трампа легковірним простачком.