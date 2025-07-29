Чому ЄС погодився на торгову угоду із США: аналіз Bloomberg

Тиждень тому посланцям ЄС було сказано, що у них є два варіанти: погодитися на 15-відсоткові мита, запропоновані Трампом, або вжити заходів у відповідь

Декілька чиновників Європейського Союзу, відповідальних за переговори щодо торгової угоди зі США, яку було підписано в неділю, вважають, що вона є найменш поганим варіантом із усіх можливих. Як повідомляє «Главком», про це йдеться у публікації Bloomberg.

Хоча офіційно торговельними питаннями ЄС займається Європейська комісія, угода між її президентом Урсулою фон дер Ляйєн та президентом США Дональдом Трампом, згідно з яким США запровадять 15-відсоткові мита на більшість європейських імпортних товарів, була сформована національними урядами, які зв'язали руки переговорникам.

Головною перешкодою, з якою стикалися переговорники ЄС протягом усього процесу, було те, що національні уряди, особливо ключові в Берліні та Парижі, не були готові ризикувати економічними втратами, щоб змусити Трампа піти на поступки.

Сама фон дер Ляйєн не зробила нічого, щоб протистояти цьому, і швидко відступила від початкової мети ЄС – досягнення взаємовигідної та збалансованої угоди. Вона назвала угоду «кращою, що ми могли отримати».

Джерела агентства розповіли, що тиждень тому посланцям ЄС було сказано, що у них є два варіанти: погодитися на 15-відсоткові мита, запропоновані Трампом, або вжити заходів у відповідь. Але послів попередили, що для ефективної відповіді ЄС має бути готовим діяти спільно та готовим до хворобливих наслідків. Країни-члени не були готові ні до того, ні до іншого.

Нагадаємо, Сполучені Штати та Європейський Союз досягли довгоочікуваної торговельної угоди. Про це 27 липня оголосив президент США Дональд Трамп

Раніше президент США Дональд Трамп та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провели зустріч на гольф-полі Трампа у Шотландії, щоб обговорити перспективи торговельної угоди між Сполученими Штатами та Європейським Союзом. Переговори відбувались на тлі попередніх погроз Трампа запровадити 30% тарифи на весь імпорт з ЄС з 1 серпня.

До слова, хоча Сполучені Штати та Європейський Союз уклали торгівельну угоду, проте, на думку канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, досягнутий компроміс у тарифній суперечці створить серйозні проблеми для німецької економіки.