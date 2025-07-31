Американський дипломат розкрив, до якої дати Трамп хоче припинити війну в Україні

«Сполучені Штати готові вжити додаткових заходів для забезпечення миру»

Президент США Дональд Трамп чітко дав зрозуміти, що хоче укласти угоду про припинення війни Росії в Україні до 8 серпня. Про це повідомили США в Раді Безпеки ООН, передає «Главком» з посиланням на Reuters.

«І Росія, і Україна повинні домовитися про припинення вогню і тривалий мир. Настав час укласти угоду. Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що це має бути зроблено до 8 серпня. Сполучені Штати готові вжити додаткових заходів для забезпечення миру», – заявив високопоставлений американський дипломат Джон Келлі перед 15 членами Ради.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп дав російському диктаторові Володимиру Путіну 10 днів на досягнення мирної угоди з Україною. В іншому разі, за словами американського лідера, США запровадять мита та інші обмежувальні заходи. Водночас Трамп висловив сумнів, що це зможе зупинити Росію, оскільки вона, на його думку, налаштована на продовження війни.

До слова, сенатор-республіканець Ліндсі Грем виступив із зверненням до Росії, заявивши, що Кремль помиляється, вважаючи, що йому вдалося успішно уникнути західних санкцій. Грем попередив, що президент Дональд Трамп планує «змінити правила гри» та запровадити тарифи на країни, які продовжують купувати російські нафту та газ.