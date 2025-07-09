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Росія не доплачує своїм військовим. ГУР викрив схеми окупаційного командування

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Росія не доплачує своїм військовим. ГУР викрив схеми окупаційного командування
Понад 2,5 тис. окупантів південного округу не отримали грошового забезпечення через відсутність документів про їхнє зарахування на службу
колаж: glavcom.ua

Розвідка повідомляє про суттєве погіршення ситуації з виплатою грошового забезпечення в російській армії упродовж 2025 року

Близько 10% військовослужбовців південного військового округу ЗС РФ не отримують грошового забезпечення або отримують його не в повному обсязі. Про це свідчать документи міноборони Росії про результати перевірки округу в березні-квітні 2025 року, здобуті воєнною розвідкою України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління розвідки.

Згідно зі звітами, понад 2,5 тис. військовослужбовців південного округу взагалі не отримали грошового забезпечення через відсутність документів про їхнє зарахування на службу, ще близько 3 тис. – через «відсутність банківських реквізитів». Понад 20 тис. осіб отримали належні їм виплати не в повному обсязі через відсутність відповідних наказів.

За даними розвідки, не оформлені й виплати родинам понад 2, 5 тис. загиблих окупантів, а також понад 2 тис. осіб, звільнених із лав ЗС РФ. У звіті йдеться лише про один із п’яти військових округів РФ – південний. ГУР зауважує: «У масштабах усіх збройних сил держави-агресора проблеми можуть бути ще глибшими».

«Така системність може свідчити про свідому політику обкрадання державою-агресором власних військових, яких кремль використовує як гарматне мʼясо. Це – чергове підтвердження того, що в армії РФ люди – лише розхідний матеріал», – сказав представник ГУР МО України Андрій Юсов.

Розвідка наголошує, що аналіз здобутої інформації свідчить про суттєве погіршення ситуації з виплатою грошового забезпечення в російській армії упродовж 2025 року.

До слова, дефіцит бюджету РФ за перше півріччя становив 3,7 трлн руб. або 1,7% ВВП, випливає із попередньої оцінки Мінфіну. За червень він зріс на 300 млрд руб. Діра у скарбниці більш ніж у шість разів більша, ніж було у січні-червні 2024 року (0,6 трлн руб., або 0,3% ВВП).

Також у першому кварталі поточного року державна підтримка малого і середнього бізнесу в Росії впала на 43% – з 127,8 до 72,3 млрд рублів (приблизно $1,6 млрд та $0,9 млрд відповідно). Це менше, ніж навіть у 2022 році, коли РФ почала повномасштабну війну проти України.

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Теги: росія росіяни ГУР

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