Росія не доплачує своїм військовим. ГУР викрив схеми окупаційного командування

Понад 2,5 тис. окупантів південного округу не отримали грошового забезпечення через відсутність документів про їхнє зарахування на службу

Розвідка повідомляє про суттєве погіршення ситуації з виплатою грошового забезпечення в російській армії упродовж 2025 року

Близько 10% військовослужбовців південного військового округу ЗС РФ не отримують грошового забезпечення або отримують його не в повному обсязі. Про це свідчать документи міноборони Росії про результати перевірки округу в березні-квітні 2025 року, здобуті воєнною розвідкою України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління розвідки.

Згідно зі звітами, понад 2,5 тис. військовослужбовців південного округу взагалі не отримали грошового забезпечення через відсутність документів про їхнє зарахування на службу, ще близько 3 тис. – через «відсутність банківських реквізитів». Понад 20 тис. осіб отримали належні їм виплати не в повному обсязі через відсутність відповідних наказів.

За даними розвідки, не оформлені й виплати родинам понад 2, 5 тис. загиблих окупантів, а також понад 2 тис. осіб, звільнених із лав ЗС РФ. У звіті йдеться лише про один із п’яти військових округів РФ – південний. ГУР зауважує: «У масштабах усіх збройних сил держави-агресора проблеми можуть бути ще глибшими».

«Така системність може свідчити про свідому політику обкрадання державою-агресором власних військових, яких кремль використовує як гарматне мʼясо. Це – чергове підтвердження того, що в армії РФ люди – лише розхідний матеріал», – сказав представник ГУР МО України Андрій Юсов.

Розвідка наголошує, що аналіз здобутої інформації свідчить про суттєве погіршення ситуації з виплатою грошового забезпечення в російській армії упродовж 2025 року.

До слова, дефіцит бюджету РФ за перше півріччя становив 3,7 трлн руб. або 1,7% ВВП, випливає із попередньої оцінки Мінфіну. За червень він зріс на 300 млрд руб. Діра у скарбниці більш ніж у шість разів більша, ніж було у січні-червні 2024 року (0,6 трлн руб., або 0,3% ВВП).

Також у першому кварталі поточного року державна підтримка малого і середнього бізнесу в Росії впала на 43% – з 127,8 до 72,3 млрд рублів (приблизно $1,6 млрд та $0,9 млрд відповідно). Це менше, ніж навіть у 2022 році, коли РФ почала повномасштабну війну проти України.