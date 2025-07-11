НАТО платитиме за зброю для України. Рубіо пояснив заяву Трампа

За словами держсекретаря, Європа так чи інакше буде змушена закуповувати зброю у США

Американська сторона закликає союзників передати Україні необхідну зброю зі своїх запасів, а потім придбати у США заміну

Закупівля європейськими країнами зброї у США, а потім передача її Україні не є новою схемою поставок озброєнь. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на держсекретаря США Марко Рубіо.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що досягнув домовленості про те, аби Північноатлантичний альянс сплачував за американську допомогу Україні. Коментуючи слова американського лідера, Рубіо зазначив, що йдеться про один з наявних варіантів військових поставок.

«Зрештою, деякі системи, які потрібні Україні, Європа не виробляє. Їх доведеться закуповувати у США. Крім того, я хотів би зазначити, що низка оборонних озброєнь, яких потребує Україна, є у наших союзників по НАТО… А деякі вже зробили замовлення на них», – сказав держсекретар.

Рубіо наголосив, що американська сторона закликає своїх союзників передати необхідні озброєння Україні зі своїх запасів, а потім придбати у США заміну. «Адже набагато швидше перевезти щось, наприклад, з Німеччини до України, ніж замовити це на заводі і дочекатися доставки. Отже, є кілька різних підходів до цього питання, але головне, що зараз у Європі є існуючі ресурси, які можна передати Україні, а потім європейці зможуть придбати заміну в США. Це один з аспектів, про який, на мою думку, вчора говорив президент», – додав він.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп запропонував продавати країнам НАТО не лише системи Patriot, а й наступальне озброєння, яке після продажу можуть передати Україні. Раніше Трамп розкрив подробиці нової домовленості, яка, за його словами, була досягнута між США, НАТО та Україною щодо поставок американської зброї.

До слова, глава США погодився задовольнити частину українських запитів на військову допомогу, які президент Володимир Зеленський передав йому минулого місяця. Зміна позиції відбулася після місяців скептицизму Білого дому щодо України та на тлі розчарування Трампа небажанням президента Росії Володимира Путіна серйозно брати участь у переговорах.