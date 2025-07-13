На НПЗ у Нижньогородській області спалахнула пожежа

Завод у місті Кстово здатен переробляти від 15 до 17 млн тонн нафти на рік

У ніч на 13 липня у російському місті Кстово на місцевому НПЗ зайнялась пожежа. Вранці Telegram-канал Supernova+ повідомив, що на нафтопереробному заводі у Кстово зафіксовано пожежу, інформує «Главком».

Також за повідомленням каналу, декілька районів міста знеструмлено. Причина пожежі наразі невідома.

Кстовський НПЗ – один із найбільших російських нафтопереробних комплексів, що розташований у місті Кстово Нижньогородської області.

Нижньогородський НПЗ компанії «Лукойл» часто просто називають «Кстовський НПЗ». Завод переробляє нафту на бензин, дизель, бітум та інші нафтопродукти. Це стратегічний об’єкт для нафтової галузі Росії та експорту.

Нагадаємо, у російському місті Кстово Нижньогородської області спалахнула пожежа на заводі з виробництва бітуму, який розташований поруч із НПЗ «Лукойл».

У МНС зазначили, що палає установка з виробництва бітуму загальним об’ємом 200 кубів. Однак причину пожежі не повідомили.