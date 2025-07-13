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На НПЗ у Нижньогородській області спалахнула пожежа

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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На НПЗ у Нижньогородській області спалахнула пожежа
Дрони атакували НПЗ у Нижньогородській області
скриншот з відео

Завод у місті Кстово здатен переробляти від 15 до 17 млн тонн нафти на рік

У ніч на 13 липня у російському місті Кстово на місцевому НПЗ зайнялась пожежа. Вранці Telegram-канал Supernova+ повідомив, що на нафтопереробному заводі у Кстово зафіксовано пожежу, інформує «Главком».

Також за повідомленням каналу, декілька районів міста знеструмлено. Причина пожежі наразі невідома.

Кстовський НПЗ – один із найбільших російських нафтопереробних комплексів, що розташований у місті Кстово Нижньогородської області.

На НПЗ у Нижньогородській області спалахнула пожежа фото 1

Нижньогородський НПЗ компанії «Лукойл» часто просто називають «Кстовський НПЗ». Завод переробляє нафту на бензин, дизель, бітум та інші нафтопродукти. Це стратегічний об’єкт для нафтової галузі Росії та експорту.

Нагадаємо, у російському місті Кстово Нижньогородської області спалахнула пожежа на заводі з виробництва бітуму, який розташований поруч із НПЗ «Лукойл».

У МНС зазначили, що палає установка з виробництва бітуму загальним об’ємом 200 кубів. Однак причину пожежі не повідомили.

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Теги: дрон росія нафтопродукти

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