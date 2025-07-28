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Трамп веде свою телефонну дипломатію, якою порушує чинний протокол

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Трамп веде свою телефонну дипломатію, якою порушує чинний протокол
Іноземні лідери мають змогу поговорити із Трампом по мобільному телефону
фото: The White House

Трамп спілкується з низкою лідерів країн по власному мобільному телефону – Politico

Президент США Дональд Трамп схилив низку іноземних лідерів до спілкування персональним телефоном, порушуючи дипломатичний протокол. Як повідомляє «Главком», про це пише видання Politico з посиланням на джерела.

Схильність Трампа до частих, часто неформальних розмов є усталеною рисою його особистості. «Через шість місяців після початку його другого терміну світові лідери, які хочуть залишатися в прихильності президента, регулярно телефонують та надсилають текстові повідомлення – іноді для обговорення питань світового значення, іноді просто для спілкування», – пишуть журналісти. 

«Він говорить (по своєму телефону,  – «Главком») з безліччю лідерів і набагато частіше, ніж можна подумати. Більшість дзвінків стосуються конкретних речей, справжніх справ, але їхні розмови торкаються і особистих тем», – зазначають джерела.

Серед співрозмовників Трампа називають президента Франції Еммануеля Макрона, наслідного принца та прем'єр-міністра Саудівської Аравії Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда та прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.

Як зазначає Politico, вміння партнерів Трампа адаптуватися під його стиль спілкування допомогло налагодити особисті стосунки з головою американської адміністрації та отримати з цього зиск. Так, зазначив один із європейських чиновників, на червневому саміті НАТО Трампа переконали надати Україні допомогу за рахунок фінансування країнами ЄС.

До слова, президент США Дональд Трамп нібито був готовий запропонувати російському лідеру Володимиру Путіну Крим і частину територій України, однак це не зупинило останнього від продовження повномасштабної війни, розповіла міністр закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер.

Раніше стало відомо, що Сполучені Штати та Європейський Союз досягли довгоочікуваної торговельної угоди.

Теги: США Дональд Трамп фінансування

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