США досягли торгівельної угоди з Єврозоюзом

В рамках домовленостей Європейський Союз інвестуватиме значні кошти в американську енергетику

Сполучені Штати та Європейський Союз досягли довгоочікуваної торговельної угоди. Про це 27 липня оголосив президент США Дональд Трамп, повідомляє The New York Times, пише «Главком».

За словами Трампа, угода встановлює базовий тариф у 15% на більшість товарів, включаючи автомобілі.

За його словами, ЄС інвестуватиме значні кошти в американську енергетику, а також купуватиме у США військову техніку.

«Ми це зробили», – наголосив Трамп.

Своєю чергою президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що угода «змінить баланс, але сприятиме торгівлі з обох сторін».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провели зустріч на гольф-полі Трампа у Шотландії, щоб обговорити перспективи торговельної угоди між Сполученими Штатами та Європейським Союзом. Переговори відбуваються на тлі попередніх погроз Трампа запровадити 30% тарифи на весь імпорт з ЄС з 1 серпня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

У своєму вступному слові Дональд Трамп заявив, що торгівля між США та ЄС була «дуже, дуже односторонньою угодою», і обидві сторони «хочуть бачити трохи справедливості». Він висловив сподівання на вирішення кількох питань. У відповідь, фон дер Ляєн зазначила: «Якщо ми досягнемо успіху, я думаю, це буде найбільша угода, яку кожен з нас коли-небудь укладав».