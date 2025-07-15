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Трамп вважає, що Росія переможе у війні з Україною – Politico

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Трамп вважає, що Росія переможе у війні з Україною – Politico
Трамп хоче посилити тиск на Москву
колаж: informator.ua

Президент Трамп песимістично налаштований щодо війни в Україні 

Президент США Дональд Трамп вважає, що Росія має шанси перемогти у війні з Україною. Про це пише Politico з посиланням на високопосадовця Білого дому, повідомляє «Главком».

«Президент Дональд Трамп у понеділок пішов далі, ніж будь-коли, допомагаючи Україні захищатися від Росії, схваливши закупівлю Європою систем протиракетної оборони Patriot та іншої зброї для України», – пишуть журналісти.

«Точка зору президента така, що Росія переможе, питання в тому, скільки на це знадобиться часу», – наводить видання слова чиновника. За його словами, Трамп все ще вважає, що Москва має перевагу. Але оскільки його розчарування диктатором Путіним зростає, він більш охоче бере участь у війні, яку, як він наполягав, може швидко врегулювати.

«У Росії більша економіка, більша армія, більш ніж достатньо тіл, щоб кинути їх у м’ясорубку, і їй просто байдуже. І хоча вони досягають повільного прогресу, вони все одно досягають прогресу. Президент просто хоче зупинити вбивства», – підкреслив неназваний чиновник.

Навіть попри те, що Трамп хоче посилити тиск на Москву, протистоячи ізоляціоністському крилу руху MAGA, він наполягає на тому, що цей останній крок відповідає його стратегії «Америка понад усе».

Під час зустрічі в Овальному кабінеті з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в понеділок Трамп перебільшив, скільки грошей США вже витратили на допомогу Україні, і наголосив, що європейці нарешті заплатять свою справедливу частку.

«Ми це не купуємо, але ми це вироблятимемо, і вони за це платитимуть», – сказав Трамп, маючи на увазі «дуже багатих» європейських союзників.

Напередодні президент США Дональд Трамп пригрозив Росії новими тарифами, якщо вона не укладе угоду про припинення війни в Україні протягом 50 днів. Він також оголосив про плани щодо постачання Україні військового обладнання на мільярди доларів у рамках угоди, оплаченої іншими країнами НАТО. Він сказав, що зброя буде «найсучаснішою», але не уточнив, якою саме. Президент США пригрозив «суворими тарифами» на рівні «близько 100%», які він назвав «вторинними», якщо протягом 50 днів не буде укладена угода.

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Теги: путін США Україна Дональд Трамп санкції росія

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