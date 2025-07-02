Rheinmetall відкрив у Німеччині завод за €200 млн для виробництва компонентів американських винищувачів

Німецький оборонний концерн Rheinmetall інвестував у завод для деталей F-35

У Веце виготовлятимуть центральні секції фюзеляжу бомбардувальників-невидимок F-35

У німецькому місті Веце оборонний підрядник збройового концерну Rheinmetall побудував завод, на якому виготовлятимуть деталі фюзеляжу для американського бомбардувальника-невидимки F-35. Про це пише Spiegel, передає «Главком».

Виробництво деталей фюзеляжу для F-35 у землі Північний Рейн-Вестфалія розпочнеться за кілька днів. Вартість заводу становить близько €200 млн. Генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер оголосив, що виробництво розпочнеться за кілька днів – «можливо, навіть завтра».

Rheinmetall постачає компоненти американській компанії Northrop Grumman, яка раніше виготовляла центральні секції фюзеляжу у США. Німеччина замовила 35 літаків F-35 для заміни застарілих винищувачів Tornado німецьких збройних сил.

У звичайному режимі у Веце планують виробляти 30 центральних секцій фюзеляжу на рік з можливістю збільшення.

«Ми хочемо виробляти до 36 таких основних компонентів для найуніверсальнішого і найпотужнішого винищувача в світі тут, у Веце, щороку», – заявив Паппергер, висловивши впевненість, що Німеччина також розмістить подальші замовлення.

Будівництво двотонної центральної секції є складним процесом. Після низки технічних підготовчих робіт і різних етапів виробництва перша секція має бути поставлена восени 2026 року. Її відправлять до США, де F-35 зберуть з усіх компонентів та зроблять невидимим для радарів.

Наразі на заводі працює 200 людей, а до осені 2026 року їхня кількість зросте до понад 400. Rheinmetall має рамкову угоду на будівництво 400 центральних частин фюзеляжу F-35 протягом 17–20 років.

Раніше «Главком» повідомляв, що Норвегія цієї осені перекине винищувачі F-35 до Польщі для захисту аеропорту в Жешуві – ключового центру логістики допомоги Україні.

Нагадаємо, Главком інформував, що німецький оборонний концерн Rheinmetall висловив готовність забезпечити озброєнням міжнародну миротворчу місію в Україні після завершення війни.