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Rheinmetall відкрив у Німеччині завод за €200 млн для виробництва компонентів американських винищувачів

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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Rheinmetall відкрив у Німеччині завод за €200 млн для виробництва компонентів американських винищувачів
Німецький оборонний концерн Rheinmetall інвестував у завод для деталей F-35
фото: U.S. Air Force

У Веце виготовлятимуть центральні секції фюзеляжу бомбардувальників-невидимок F-35

У німецькому місті Веце оборонний підрядник збройового концерну Rheinmetall побудував завод, на якому виготовлятимуть деталі фюзеляжу для американського бомбардувальника-невидимки F-35. Про це пише Spiegel, передає «Главком».

Виробництво деталей фюзеляжу для F-35 у землі Північний Рейн-Вестфалія розпочнеться за кілька днів. Вартість заводу становить близько €200 млн. Генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер оголосив, що виробництво розпочнеться за кілька днів – «можливо, навіть завтра».

Rheinmetall постачає компоненти американській компанії Northrop Grumman, яка раніше виготовляла центральні секції фюзеляжу у США. Німеччина замовила 35 літаків F-35 для заміни застарілих винищувачів Tornado німецьких збройних сил.

У звичайному режимі у Веце планують виробляти 30 центральних секцій фюзеляжу на рік з можливістю збільшення.

«Ми хочемо виробляти до 36 таких основних компонентів для найуніверсальнішого і найпотужнішого винищувача в світі тут, у Веце, щороку», – заявив Паппергер, висловивши впевненість, що Німеччина також розмістить подальші замовлення.

Будівництво двотонної центральної секції є складним процесом. Після низки технічних підготовчих робіт і різних етапів виробництва перша секція має бути поставлена восени 2026 року. Її відправлять до США, де F-35 зберуть з усіх компонентів та зроблять невидимим для радарів.

Наразі на заводі працює 200 людей, а до осені 2026 року їхня кількість зросте до понад 400. Rheinmetall має рамкову угоду на будівництво 400 центральних частин фюзеляжу F-35 протягом 17–20 років.

Раніше «Главком» повідомляв, що Норвегія цієї осені перекине винищувачі F-35 до Польщі для захисту аеропорту в Жешуві – ключового центру логістики допомоги Україні. 

Нагадаємо, Главком інформував, що німецький оборонний концерн Rheinmetall висловив готовність забезпечити озброєнням міжнародну миротворчу місію в Україні після завершення війни.

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Теги: США Німеччина завод озброєння

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Політика

Rheinmetall відкрив у Німеччині завод за €200 млн для виробництва компонентів американських винищувачів
Rheinmetall відкрив у Німеччині завод за €200 млн для виробництва компонентів американських винищувачів
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