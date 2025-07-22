Держдеп підтвердив вихід Сполучених Штатів з ЮНЕСКО

За словами речниці Держдепу США, організація відійшла від своєї основоположної місії

Сполучені Штати Америки виходять з Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речницю Державного департаменту США Теммі Брюс.

Як наголосила посадовиця, рішення було ухвалено, оскільки організація відійшла від своєї основоположної місії. Вашингтон вважає, що ЮНЕСКО та багато інших організацій ООН не виконують свою місію. «У майбутньому участь США в міжнародних організаціях має зробити Америку безпечнішою, сильнішою та процвітаючою», – зазначила Брюс.

Варто зазначити, що США вже вдруге виходять з організації. Вперше це сталося у 2017 році, вихід теж ініціював американський президент Дональд Трампом. Джо Байден добився повторного вступу США до ЮНЕСКО у 2023 році, стверджуючи, що американська присутність в організації необхідна для протидії впливу Китаю.

Нагадаємо, президент Дональд Трамп виводить США з Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО). У лютому Трамп наказав провести 90-денну перевірку присутності Америки в ЮНЕСКО, приділивши особливу увагу розслідуванню будь-яких «антисемітських чи антиізраїльських настроїв усередині організації».

Як повідомив виданню New York Post представник Білого дому, після проведення огляду посадовці адміністрації висловили незгоду з політикою ЮНЕСКО в галузі різноманітності, рівності та інклюзивності, а також з її пропалестинською та прокитайською позицією.

Раніше генеральна директорка ЮНЕСКО Одрі Азуле засудила ліквідацію російських пропагандистів на війні в Україні.

До слова, Київ завершив підготовку та відправив заявку на отримання статусу міста музики ЮНЕСКО.