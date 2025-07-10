«Відверта і важлива розмова». Рубіо повідомив деталі зустрічі з Лавровим

За словами держсекретаря США, Трамп розчарований відсутністю прогресу у питанні завершення війни в Україні

Держсекретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров провели переговори у Куала-Лумпурі. Зустріч тривала 50 хвилин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

На зустрічі були також присутні заступник держсекретаря США з політичних справ Елісон Гукер та директор з питань політичного планування Держдепу Майкл Ентон, а також в.о. директора департаменту Північної Атлантики МЗС РФ Кирило Михайлов та начальник відділу департаменту Північної Атлантики Олександр Посилкін.

Як розповів Рубіо, у них з Лавровим відбулася «відверта і важлива» розмова про війну в Україні. За словами посадовця, Трамп розчарований тим, що російська сторона не виявила більшої гнучкості щодо України та відсутністю значного прогресу. Держсекретар наголосив, що Сполученим Штатам потрібно бачити дорожню карту щодо того, як можна завершити конфлікт в Україні

Крім того, за словами Рубіо, адміністрація Трампа співпрацює з Сенатом щодо того, як виглядатиме законопроєкт про санкції, які незабаром має бути розглянутий.

Тим часом МЗС Росії, коментуючи зустріч з Рубіо, повідомило, що йшлося про «Іран, Україну та Сирію».

Нагадаємо, держаний секретар США Марко Рубіо заявив, що президент Дональд Трамп наразі не підтримає прохання європейських лідерів посилити санкції проти Росії, мотивуючи це бажанням зберегти простір для переговорів щодо мирної угоди з Україною.

Як повідомлялося, адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість використання міністра фінансів США Скотта Бессента як інструмент економічного тиску на Росію.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що «незадоволений» російським диктатором Володимиром Путіним. Глава Штатів анонсував невеличкий сюрприз, натякаючи на санкції проти РФ.