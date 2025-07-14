Трамп розглядає передачу Україні далекобійних ракет до F-16

Ракети можуть поповнити арсенал Повітряних сил ЗСУ та використовуватимуться саме на F-16

Президент США Дональд Трамп розглядає варіант передачі Україні далекобійних крилатих ракет JASSM. Про це повідомляє Military Watch Magazine, передає «Главком».

За інформацією видання, ці ракети можуть поповнити арсенал Повітряних сил ЗСУ та використовуватимуться саме на F-16. Також зазначається, що такі плани збігаються в часі з повідомленнями ще двох джерел, які 14 липня розповіли, що Вашингтон розглядає і передачу Україні іншого типу далекобійних ракет, які дозволять уражати цілі в глибині російської території.

JASSM – американська високоточна крилата ракета класу «повітря – поверхня», розроблена корпорацією Lockheed Martin. Призначена для ураження важливих, високозахищених стаціонарних і цілей, що переміщуються (квазістаціонарних), в будь-яких метеоумовах і в будь-який час доби, з дистанцій поза зоною дії засобів ППО супротивника. Дальність польоту становить до 925 км, а система наведення включає інерційну та супутникову навігацію з тепловізійною головкою самонаведення вагою 450 кг (Базова версія JASSM здатна вражати цілі на відстані 360 км).

Окрім цього, нещодавно Дональд Трамп підтвердив плани передати Україні ще одну систему ППО Patriot та натякнув на можливе постачання іншого сучасного озброєння.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосить у понеділок про новий план постачання озброєння Києву, до нього може увійти наступальна зброя, повідомляє журналіст порталу Axios Барак Равід із посиланням на джерела, що знайомі з планами.

Також президент США Дональд Трамп заявив, що Штати відправлять Україні системи Patriot, але не уточнив кількість.