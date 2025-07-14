Трамп розглядає передачу Україні далекобійних ракет до F-16
Ракети можуть поповнити арсенал Повітряних сил ЗСУ та використовуватимуться саме на F-16
Президент США Дональд Трамп розглядає варіант передачі Україні далекобійних крилатих ракет JASSM. Про це повідомляє Military Watch Magazine, передає «Главком».
За інформацією видання, ці ракети можуть поповнити арсенал Повітряних сил ЗСУ та використовуватимуться саме на F-16. Також зазначається, що такі плани збігаються в часі з повідомленнями ще двох джерел, які 14 липня розповіли, що Вашингтон розглядає і передачу Україні іншого типу далекобійних ракет, які дозволять уражати цілі в глибині російської території.
Окрім цього, нещодавно Дональд Трамп підтвердив плани передати Україні ще одну систему ППО Patriot та натякнув на можливе постачання іншого сучасного озброєння.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосить у понеділок про новий план постачання озброєння Києву, до нього може увійти наступальна зброя, повідомляє журналіст порталу Axios Барак Равід із посиланням на джерела, що знайомі з планами.
Також президент США Дональд Трамп заявив, що Штати відправлять Україні системи Patriot, але не уточнив кількість.