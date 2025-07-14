Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп розглядає передачу Україні далекобійних ракет до F-16

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Трамп розглядає передачу Україні далекобійних ракет до F-16
JASSM – американська високоточна крилата ракета
фото: Shutterstock

Ракети можуть поповнити арсенал Повітряних сил ЗСУ та використовуватимуться саме на F-16

Президент США Дональд Трамп розглядає варіант передачі Україні далекобійних крилатих ракет JASSM. Про це повідомляє Military Watch Magazine, передає «Главком».

За інформацією видання, ці ракети можуть поповнити арсенал Повітряних сил ЗСУ та використовуватимуться саме на F-16. Також зазначається, що такі плани збігаються в часі з повідомленнями ще двох джерел, які 14 липня розповіли, що Вашингтон розглядає і передачу Україні іншого типу далекобійних ракет, які дозволять уражати цілі в глибині російської території.

JASSM – американська високоточна крилата ракета класу «повітря – поверхня», розроблена корпорацією Lockheed Martin. Призначена для ураження важливих, високозахищених стаціонарних і цілей, що переміщуються (квазістаціонарних), в будь-яких метеоумовах і в будь-який час доби, з дистанцій поза зоною дії засобів ППО супротивника. Дальність польоту  становить до 925 км, а система наведення включає інерційну та супутникову навігацію з тепловізійною головкою самонаведення вагою 450 кг (Базова версія JASSM здатна вражати цілі на відстані  360 км).

Окрім цього, нещодавно Дональд Трамп підтвердив плани передати Україні ще одну систему ППО Patriot та натякнув на можливе постачання іншого сучасного озброєння.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосить у понеділок про новий план постачання озброєння Києву, до нього може увійти наступальна зброя, повідомляє журналіст порталу Axios Барак Равід із посиланням на джерела, що знайомі з планами.

Також президент США Дональд Трамп заявив, що Штати відправлять Україні системи Patriot, але не уточнив кількість. 

Читайте також:

Теги: Україна Дональд Трамп військова допомога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін послав Трампа. Що далі?
Путін послав Трампа. Що далі?
3 липня, 21:37
Претенденти на українське громадянство проходитимуть перевірку СБУ
СБУ перевірятиме претендентів на українське громадянство з деяких країн
19 червня, 10:13
За словами російського диктатора, на майбутній зустрічі планується обговорення меморандумів «як з одного, так і з іншого боку»
Путін заявив про готовність до третього раунду переговорів з Україною
27 червня, 18:20
За словами дипломата, візит не був ознайомчим, а мав практичні результати
Польський бізнес здійснив розвідувальну місію в Україну. Деталі від посла
25 червня, 12:35
Законопроєкт вже пройшов розгляд у Сенаті та потребує повторного схвалення Палатою представників
Податки Трампа: Конгрес розглядає законопроект, який реформує всі сфери США
3 липня, 17:49
З початку повномасштабного вторгнення Моше Асман тричі зустрічався з прем’єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу
Прем’єр Ізраїлю Нетаньягу підтримує Україну. Головний рабин України навів докази
16 червня, 18:24
Іран за допомогою своїх проксі продовжує дестабілізувати безпекову ситуацію на Близькому Сході, вважає Україна
Удари США по Ірану: українське МЗС зробило заяву
22 червня, 18:53
Станом на зараз відомо про двох загиблих людей у Чернівцях
Нічна атака: Росія випустила понад 500 дронів по Україні – Зеленський
12 липня, 10:18
Мерц під час дебатів пообіцяв допомогу Україні
«Ресурси дипломатії вичерпані». Мерц заявив про подальшу допомогу Україні
9 липня, 12:16

Політика

Трамп розглядає передачу Україні далекобійних ракет до F-16
Трамп розглядає передачу Україні далекобійних ракет до F-16
Європа зможе закупити для України більше ніж три системи Patriot
Європа зможе закупити для України більше ніж три системи Patriot
Найстаріший президент світу знову балотуватиметься
Найстаріший президент світу знову балотуватиметься
Трамп відвідає Британію з державним візитом: стала відома дата
Трамп відвідає Британію з державним візитом: стала відома дата
Північна Корея значно покращила свої спроможності завдяки війні в Україні – The Times
Північна Корея значно покращила свої спроможності завдяки війні в Україні – The Times
Мальта заважає ЄС ухвалити 18 пакет санкцій проти РФ – Politico
Мальта заважає ЄС ухвалити 18 пакет санкцій проти РФ – Politico

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
262K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 липня: ситуація на фронті
104K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 липня 2025
12K
14 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8997
Британський генерал назвав несподіване місце початку нової війни
3668
«Йшов, як господар». Ліна Костенко розповіла, як зустріла Путіна в Києві
3204
Відставка Умєрова: нардеп розкрив, хто може стати новим очільником Міноборони

Новини

14 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 05:10
13 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:06
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
12 липня, 05:10
12 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12 липня, 00:07
День княгині Ольги: привітання у віршах, прозі та яскравих листівках
11 липня, 06:45

Прес-релізи

GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
9 липня, 12:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua