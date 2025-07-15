Україна отримала несподіваного союзника у Білому домі – The Times

Дружина Трампа висловлювала публічне невдоволення російською агресією проти України

Дружина президента США Меланія Трамп регулярно нагадує чоловікові про жертви російських авіаударів по українських містах. Перша леді чинить на Дональда Трампа значно більший політичний вплив, ніж вважалося раніше. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Times.

Інтерес Меланії до війни в Україні можна пояснити походженням – вона народилася в колишній Югославії за «залізною завісою» 1970 року і раніше не раз висловлювала повагу до Рональда Рейгана, президента, який переміг у холодній війні проти варварських режимів. Меланія часто розмовляє із сином словенською мовою, а сама вона і Баррон зберігають паспорти країн ЄС. За словами журналістки та біографа Мері Джордан, «симпатії Меланії до України не дивні, адже вона виросла в колишній Югославії, де Росії ніколи не симпатизували».

«У неї більше досвіду, ніж у багатьох членів кабінету, коли справа доходить до того, щоб донести свою позицію». Батько Меланії, Віктор Кнавс, якому 81 рік, продовжує їздити до Словенії, і тому вона в курсі політичних настроїв у Європі. Її батьківщина повністю підтримує Україну, і люди там у шоці від того, що США могли б припинити постачання зброї», – пояснює журналістка.

Меланія вже показувала публічне невдоволення російською агресією. У лютому 2022 року, коли Путін почав вторгнення, Дональд Трамп називав його «розумним» і «генієм». Але Меланія того ж місяця назвала вбивства мирних жителів «жахливими» і «трагічними». У пості на своїй сторінці вона звернулася до двох мільйонів підписників із закликом пожертвувати гроші Червоному Хресту і написала, що її «думки і молитви» – «з українським народом».

Перед поверненням у Білий дім Меланія два місяці вивчала міжнародний порядок денний, щоб бути готовою до прийому іноземних делегацій. Попри наявність великої кількості радників з питань безпеки і зовнішньої політики, саме голос першої леді може виявитися вирішальним.

«Трамп слухає певних людей з певних питань. Він особливо слухає тих, хто дійсно близький до нього. Особливо якщо в них прізвище Трамп», – каже Джордан.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп під час пресконференції в Білому домі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, розповів, як його дружина Меланія Трамп реагує на обстріли українських міст.

До слова, Дональд Трамп пригрозив Росії новими тарифами, якщо вона не укладе угоду про припинення війни в Україні протягом 50 днів. На пресконференції в Білому домі разом з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, Трамп сказав, що «дуже незадоволений» Москвою.