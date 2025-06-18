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Трамп вчора провів розмову з Путіним? Кремль вніс ясність

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Трамп вчора провів розмову з Путіним? Кремль вніс ясність
Пєсков зробив заяву про розмову Путіна та Трампа
фото з відкритих джерел

Пєсков зауважив, що заява Трампа про «вчорашню» розмову з Путіним – образна

Розмова між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним, яку американський лідер назвав «вчорашньою», насправді мала місце кілька днів тому. Під час неї Трамп відкинув пропозицію Путіна виступити посередником у переговорах з Іраном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву речника Кремля Дмитра Пєскова.

Пєсков зауважив, що заява Трампа про «вчорашню» розмову з Путіним – образна: «Це він (Трамп, – «Главком») образно говорив: зараз так життя насичене подіями, що ретроспектива в кілька днів – це вчора».

При цьому Пєсков не уточнив змісту розмови, під час якої Путін запропонував стати посередником у переговорах з Іраном.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що російському диктатору Володимиру Путіну спочатку варто завершити війну в Україні, а лише після цього можна говорити про посередництво у переговорах з Іраном.

Трамп повідомив, що розмовляв із Путіним і той запропонував йому «посередництво в переговорах з Іраном». «Я йому відповів: зроби мені послугу – будь посередником у себе. Давай спочатку займемося Росією, добре? Я сказав: Володимире, давай спочатку розберемося з Росією, а про це ти зможеш потурбуватися пізніше», – відповів Трамп російському диктатору.

Теги: Дональд Трамп путін Дмитро Пєсков

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