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Сергій Таран Політолог

Маск погано знає, чим закінчується популізм

glavcom.ua
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Ілон Маск нещодавно пішов з Білого дому
фото: Reuters

Маск думає, що Трампу краще не бути президентом США

Якби Маск краще вчив гуманітарні науки, він би знав, що всі популістичні рухи розвиваються за одним сценарієм:

  1. нереалістичні обіцянки та театральщина;
  2. тріумфальна перемога над «дорослими» політиками на виборах;
  3. призначення «нових» людей, які мають почистити «старих»;
  4. нові прості рішення;
  5. крах нових простих рішень;
  6. чистка «зрадників» серед своїх.

Зараз США перебувають на цій стадії.

Далі буде або трек 7А) Повернення до класичної дореволюційної політики, – або трек – 7Б) Нові нереалістичні обіцянки та театральщина.

Дуже хотілося б, щоби було 7А., але дуже може бути 7Б. Часу, правда, небагато, через півтора року – вибори до Конгресу.

P.S. Вишенька на торті: За рік до початку виборів Маск закликає створити нову партію, по суті, замість республіканської... Ні, все-таки, Маск щось чув про Шекспіра.

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Джерело
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Теги: США вибори Дональд Трамп Ілон Маск

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Сергій Таран

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