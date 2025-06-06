Маск погано знає, чим закінчується популізм

Маск думає, що Трампу краще не бути президентом США

Якби Маск краще вчив гуманітарні науки, він би знав, що всі популістичні рухи розвиваються за одним сценарієм:

нереалістичні обіцянки та театральщина; тріумфальна перемога над «дорослими» політиками на виборах; призначення «нових» людей, які мають почистити «старих»; нові прості рішення; крах нових простих рішень; чистка «зрадників» серед своїх.

Зараз США перебувають на цій стадії.

Далі буде або трек 7А) Повернення до класичної дореволюційної політики, – або трек – 7Б) Нові нереалістичні обіцянки та театральщина.

Дуже хотілося б, щоби було 7А., але дуже може бути 7Б. Часу, правда, небагато, через півтора року – вибори до Конгресу.

P.S. Вишенька на торті: За рік до початку виборів Маск закликає створити нову партію, по суті, замість республіканської... Ні, все-таки, Маск щось чув про Шекспіра.