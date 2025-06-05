Головна Світ Політика
search button user button menu button

«У нас були чудові стосунки». Трамп заявив, що «дуже розчарований» Маском

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
google social img telegram social img facebook social img
«У нас були чудові стосунки». Трамп заявив, що «дуже розчарований» Маском
Ілон Маск, який раніше очолював Департамент ефективності уряду (DOGE), розкритикував законопроєкт президента США Дональда Трампа про податки й витрати
фото: reuters

Президент порівняв бізнесмена з іншими експомічниками, які стали вороже налаштованими після виходу з його адміністрації

Президент США Дональд Трамп заявив, що «дуже розчарований» мільярдером Ілоном Маском, який нещодавно залишив свою посаду в Білому домі та розкритикував законопроєкт про податки. Як передає «Главком», про це пише CNN.

«У нас з Ілоном були чудові стосунки. Я не знаю, чи будуть вони в нас ще», – сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті менш ніж через тиждень після того, як вони обмінялися похвалою в останній день роботи Маска в Департаменті ефективності уряду (DOGE). Відтоді Маск різко критикував «великий і прекрасний» закон Трампа про податки й витрати, назвавши його «огидною гидотою».

Президент та бізнесмен не розмовляли відтоді, сказало CNN джерело. «Він знав кожен аспект цього законопроєкту. Він знав його краще, ніж майже будь-хто, і в нього ніколи не було проблем, аж до самого його відходу», – заявив Трамп. Ці слова президента Маск назвав неправдою, адже документ йому буцімто жодного разу не показували, а ухвалили закон «посеред ночі так швидко, що майже ніхто в Конгресі не зміг його навіть прочитати».

Президент порівняв бізнесмена з іншими експомічниками, які стали вороже налаштованими після виходу з його адміністрації. Тим часом Трамп припустив, що, хоча від мільярдера поки що не було особистих нападок, він незабаром може це зробити. «Я впевнений, що це буде наступним. Але я дуже розчарований в Ілоні. Я дуже допоміг Ілону», – сказав він.

Маск відповів на заяви Трампа у режимі реального часу на своїй сторінці в X репост публікації, де наводять його слова: «Без мене Трамп програв би вибори, демократи контролювали б Палату представників, а республіканці мали б лише 51 на 49 (місць) у Сенаті. Така невдячність».

Нагадаємо, Ілон Маск, який раніше очолював Департамент ефективності уряду (DOGE), розкритикував законопроєкт президента США Дональда Трампа про податки й витрати. Про це він написав на своїй сторінці в Х.

«Вибач, але я просто більше не можу цього терпіти. Цей величезний, обурливий законопроєкт про витрати Конгресу – це огидна гидота. Ганьба тим, хто за це проголосував: ви знаєте, що вчинили неправильно. Ви це знаєте», – написав Маск.

До слова, як пише Axios, американський мільярдер Ілон Маск і президент США Дональд Трамп залишаються друзями та союзниками на тлі критики підприємця на адресу законопроєкту лідера країни про скорочення федеральних витрат, проте Трамп розсерджений «саботажем» Маска в соціальних мережах. 

Так, між президентом США Дональдом Трампом та мільярдером Ілоном Маском склалися напружені стосунки. Як повідомляє «Главком», про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела. Президент Трамп та його помічники іноді висловлювали розчарування Маском, але його радники кажуть, що вони залишаються близькими. Газета підкреслює, що вони найвпливовіші люди планети.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп Ілон Маск

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Соратник Трампа вважає, що документ «підриває» роботу, виконану його урядовою командою зі скорочення витрат
Маск назвав головний законопроєкт Трампа «огидною гидотою»
Вчора, 08:26
Путін буде продовжувати вимагати капітуляції України і відмовлятись від реальних перемовин поки Трамп лишається ніжним і ласкавим з ним
Путін воюватиме, поки Трамп буде з ним ніжним і ласкавим
3 червня, 12:21
На жаль, поляки зробили віддали перевагу правому кандидату. Невідомо, чи будуть вони задоволені своїм вибором у майбутньому, а нам він точно створить проблеми
Польський Трамп. Кого обрали президентом наші сусіди Сусіди
2 червня, 09:42
Рютте зазначив, що Вашингтону потрібно радитися з Києвом і Брюсселем, рухатися крок за кроком, і «подивимося, що станеться цього та наступного тижня»
Генсек НАТО пояснив, чому позитивно оцінює розмову Трампа та Путіна
20 травня, 15:26
Трамп не зміг допомогти економіці США
Мита Трампа змінили ставлення інвесторів до США – Politico
19 травня, 09:46
Трамп не знає, чи буде Путін присутній, «якщо мене там не буде»
Чи поїде Путін на мирні переговори до Туреччини: відповідь Трампа
14 травня, 15:22
Американський лідер вважає, що Росія погодиться на 30-денне перемирʼя
Президент США може поїхати до Стамбула на зустріч Зеленського та Путіна
12 травня, 18:28
Трамп хоче зробити переворот на ринку криптовалют
На біткоїн чекає «бум»: скільки коштуватиме криптовалюта
7 травня, 08:46
Трамп закликає американців відмовитись від улюбленої звички
Трамп закликає американців відмовитись від улюбленої звички
6 травня, 19:22

Політика

«У нас були чудові стосунки». Трамп заявив, що «дуже розчарований» Маском
«У нас були чудові стосунки». Трамп заявив, що «дуже розчарований» Маском
Трамп порівняв війну між Україною та РФ з «двома маленькими дітьми, які бʼються»
Трамп порівняв війну між Україною та РФ з «двома маленькими дітьми, які бʼються»
Кількість збройних конфліктів зросте вчетверо: ЄС назвав причину
Кількість збройних конфліктів зросте вчетверо: ЄС назвав причину
Фрідріх Мерц прибув до Білого дому
Фрідріх Мерц прибув до Білого дому
Трамп провів «дуже хорошу» розмову із Сі Цзіньпіном: деталі
Трамп провів «дуже хорошу» розмову із Сі Цзіньпіном: деталі
Словаччина рятує Росію від нових санкцій? Парламент схвалив резолюцію
Словаччина рятує Росію від нових санкцій? Парламент схвалив резолюцію

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
237K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 червня: ситуація на фронті
91K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 червня 2025
89K
Кім Чен Ин втішив Шойгу після «Павутини»: що Росії пообіцяла КНДР
62K
Ексміністр оборони Великої Британії: Чому українська молодь гине, а молоді росіяни досі на європейських пляжах?
34K
Кремль вигадав ще одну причину, щоб уникнути переговорів і виправдати війну – ISW
20K
Сполучені Штати наклали вето на вимогу Радбезу ООН про припинення вогню у секторі Гази

Новини

РФ знищила будівлю Херсонської ОДА. Нові заяви Трампа про Україну. Головне за 5 червня
Сьогодні, 21:17
У Києві та низці областей оголошено відбій тривоги через ракетну небезпеку
Сьогодні, 18:13
Технології Кремля застрягли у 2000-х: чим досі користується Путін
Сьогодні, 03:59
Розмова Трампа з Путіним, підсумки 28-го «Рамштайну». Головне за 4 червня
Вчора, 21:11
Росія атакувала Суми, СБУ втретє підірвала Кримський міст. Головне за 3 червня
3 червня, 21:14
Звільнення українських медійників з полону РФ: у Європі ухвалено резолюцію
3 червня, 17:55

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua