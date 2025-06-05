«У нас були чудові стосунки». Трамп заявив, що «дуже розчарований» Маском
Президент порівняв бізнесмена з іншими експомічниками, які стали вороже налаштованими після виходу з його адміністрації
Президент США Дональд Трамп заявив, що «дуже розчарований» мільярдером Ілоном Маском, який нещодавно залишив свою посаду в Білому домі та розкритикував законопроєкт про податки. Як передає «Главком», про це пише CNN.
«У нас з Ілоном були чудові стосунки. Я не знаю, чи будуть вони в нас ще», – сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті менш ніж через тиждень після того, як вони обмінялися похвалою в останній день роботи Маска в Департаменті ефективності уряду (DOGE). Відтоді Маск різко критикував «великий і прекрасний» закон Трампа про податки й витрати, назвавши його «огидною гидотою».
Президент та бізнесмен не розмовляли відтоді, сказало CNN джерело. «Він знав кожен аспект цього законопроєкту. Він знав його краще, ніж майже будь-хто, і в нього ніколи не було проблем, аж до самого його відходу», – заявив Трамп. Ці слова президента Маск назвав неправдою, адже документ йому буцімто жодного разу не показували, а ухвалили закон «посеред ночі так швидко, що майже ніхто в Конгресі не зміг його навіть прочитати».
Президент порівняв бізнесмена з іншими експомічниками, які стали вороже налаштованими після виходу з його адміністрації. Тим часом Трамп припустив, що, хоча від мільярдера поки що не було особистих нападок, він незабаром може це зробити. «Я впевнений, що це буде наступним. Але я дуже розчарований в Ілоні. Я дуже допоміг Ілону», – сказав він.
Маск відповів на заяви Трампа у режимі реального часу на своїй сторінці в X репост публікації, де наводять його слова: «Без мене Трамп програв би вибори, демократи контролювали б Палату представників, а республіканці мали б лише 51 на 49 (місць) у Сенаті. Така невдячність».
Нагадаємо, Ілон Маск, який раніше очолював Департамент ефективності уряду (DOGE), розкритикував законопроєкт президента США Дональда Трампа про податки й витрати. Про це він написав на своїй сторінці в Х.
«Вибач, але я просто більше не можу цього терпіти. Цей величезний, обурливий законопроєкт про витрати Конгресу – це огидна гидота. Ганьба тим, хто за це проголосував: ви знаєте, що вчинили неправильно. Ви це знаєте», – написав Маск.
До слова, як пише Axios, американський мільярдер Ілон Маск і президент США Дональд Трамп залишаються друзями та союзниками на тлі критики підприємця на адресу законопроєкту лідера країни про скорочення федеральних витрат, проте Трамп розсерджений «саботажем» Маска в соціальних мережах.
Так, між президентом США Дональдом Трампом та мільярдером Ілоном Маском склалися напружені стосунки. Як повідомляє «Главком», про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела. Президент Трамп та його помічники іноді висловлювали розчарування Маском, але його радники кажуть, що вони залишаються близькими. Газета підкреслює, що вони найвпливовіші люди планети.
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