Лідери України, Німеччини, Франції, Великої Британії та представники США під час зустрічі «Коаліції охочих» у Берліні

Президент США Дональд Трамп закликав європейських лідерів безпосередньо контактувати з російським диктатором Володимиром Путіним для досягнення домовленостей щодо завершення війни в Україні. Водночас представники Білого дому намагалися переконати союзників, що Вашингтон не планує укладати окрему угоду з Москвою за їхньою спиною. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Axios.

За інформацією видання, спецпосланець президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер під час зустрічі з європейськими лідерами в Берліні розповіли про зусилля Трампа щодо припинення російсько-української війни.

Американські представники запевняли союзників, що Трамп нібито чинив тиск на Путіна, закликаючи його активізувати мирні переговори. За їхніми словами, президент США наголошував російському диктатору, що настав час укласти угоду.

Крім того, під час двосторонньої зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном Трамп попросив його допомогти домогтися завершення війни в Україні.

Віткофф і Кушнер також намагалися розвіяти побоювання європейських лідерів щодо можливих домовленостей між Вашингтоном і Москвою без участі союзників. Вони запевнили, що американський президент не має наміру домовлятися з Путіним за спиною Європи.

Невдовзі після цієї зустрічі Трамп особисто зателефонував європейським лідерам, щоб поінформувати їх про перебіг переговорів. Під час розмови він закликав союзників самостійно налагоджувати контакти з Кремлем.

«Фрідріху, ти можеш зателефонувати Путіну, і це приведе до угоди», – сказав Трамп, звертаючись до канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.

Американський президент також висловив переконання, що російський диктатор готовий домовлятися про завершення війни, а Україна може отримати вигідні умови.

«Сі поважає Зеленського. Путін готовий укласти угоду. Зеленський може укласти чудову угоду», – заявив Трамп.

Водночас Axios не наводить підтверджень того, що тиск Вашингтона змусив Кремль змінити свою позицію або погодитися на конкретні поступки щодо завершення війни.

Нагадаємо, раніше учасники «Коаліції охочих» закликали Росію погодитися на енергетичне перемир'я протягом усього зимового періоду. У спільній заяві за підсумками зустрічі в Берліні лідери Німеччини, Франції, Великої Британії та України наголосили, що припинення ударів по енергетичній інфраструктурі має стати першим кроком до завершення бойових дій. Також вони виступили за припинення вогню в Чорному морі для забезпечення безпечного експорту продовольства.