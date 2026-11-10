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Лавров назвав умову, за якої Росія погодиться на перемир'я в Україні

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Лавров назвав умову, за якої Росія погодиться на перемир'я в Україні
Лавров заявив, що Росія хоче знати подальші дії після перемир'я
фото: кадр з відео

Москва відмовляється від тимчасового припинення вогню без розуміння подальших кроків і звинувачує європейські країни у спробах «виграти час для Києва»

Росія не погодиться на перемир'я у війні проти України, якщо не буде розуміння, що відбуватиметься після припинення бойових дій. Москва наполягає, що не піде на просте припинення вогню і вимагає плану, а також звинувачує європейські країни у спробах використати паузу для посилення української армії. Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров за підсумками засідання Ради міністрів закордонних справ, пише «Главком».

«Росія не згодна виходити на чергове перемир'я в рамках української кризи, не розуміючи, що буде далі», – заявив Лавров.

Він також наголосив, що Москва не погодиться просто припинити вогонь. За словами російського міністра, європейські країни нібито намагаються «купити час» для України.

Варто зазначити, що представник Кремля пом'якшив позицію країни-агресора на тлі переговорів в Абу-Дабі. До цього Лавров говорив, що країна-агресор не погодиться на перемир'я за жодних умов. Водночас тепер він говорить про те, що Росії потрібне розуміння наступних кроків після перемир'я, що може бути натяком на укладення певних домовленостей щодо подальшого мирного процесу. 

Нагадаэмо, що раныше Росія підготувала власний позиційний документ щодо створення нової архітектури безпеки в Євразії, яка, за задумом Москви, не повинна обмежувати інтересів жодної зі сторін.

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Теги: Сергій Лавров росія переговори війна перемир'я

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