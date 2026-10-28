Зеленський оцінив наслідки «дизельної угоди» Трампа-Путіна

Президент переконаний, що такі кроки відкривають для росіян нові можливості

Президент України Володимир Зеленський заявив, що «дизельна угода» американського лідера Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна може відкрити Росії шлях до нових домовленостей зі США. Про це він зауважив на закритій зустрічі із журналістами, на якій був присутній «Главком».

«Я вважаю, що «дизельна угода» відкриває для «руских» можливості наступних подібних кроків. Це зокрема добрива, газ, заморожені активи, інші прізвища та структури, з яких можуть бути зняті санкції. Це вже частково було – зняття санкцій з російських олігархів, наближених до лідера Росії», – зазначив глава України.

Зеленський додав, що енергоресурси є частиною пропозиції Росії. «Росія розуміє, що вони, на відміну від інших країн світу, мають такі природні ресурси, можливості, запаси і таке вертикальне управління всім цим, що можуть дійсно запропонувати Америці своєрідний «економічний шлюб» – як би прикро це не звучало. Навряд такий «шлюб» може бути вигідний Америці в довгостроковій перспективі, бо у Росії в кожній угоді є якась неприємна частина, яку одразу не видно, але десь на короткому шляху – може здаватися, що можуть бути вигоди», – сказав він.

Нагадаємо, Трамп розблокував постачання російського дизеля на світові ринки. Міністерство фінансів США дозволило окремі операції з пальним російського походження до 7 квітня 2027 року.

Згодом американські політики розкритикували домовленість, заявивши, що вона послаблює економічний тиск на Москву та може допомогти Росії продовжувати війну.

До слова, нафтопереробні заводи Росії збільшили виробництво дизельного пального після того, як російські компанії отримали дозвіл на експорт у межах домовленості з президентом США Дональдом Трампом. У другій половині жовтня добовий випуск наблизився до 180 тис. тонн.