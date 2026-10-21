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«Росія – велика машина, яка сунеться вперед»: Трамп закликав Україну укласти угоду

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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«Росія – велика машина, яка сунеться вперед»: Трамп закликав Україну укласти угоду
Трамп не навів конкретних умов можливої угоди й не пояснив, на які поступки, на його думку, мають піти Україна та Росія
фото: Getty Images

Дональд Трамп заявив, що РФ захоплює дедалі більше української території

Президент США Дональд Трамп назвав Росію «великою машиною, яка сунеться вперед», і заявив, що російські війська нібито захоплюють дедалі більше української території. Він закликав Україну укласти угоду з РФ і попередив, що без домовленостей ситуація може погіршитися. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters та Euronews

Виступаючи перед журналістами в Білому домі 20 жовтня, Трамп стверджував, що Москва має перевагу у війні завдяки чисельності населення та продовжує просуватися вперед. Американський президент наголосив, що Україна сама має прагнути завершення бойових дій.

«Україна має хотіти завершити цю війну», – сказав Трамп.

Він також заявив, що Сполучені Штати надали Україні значну допомогу, але, за його словами, не отримали нічого натомість, окрім горя, смертей і великих фінансових втрат. Президент США додав, що американські платники податків втомилися від витрат на підтримку Києва.

Трамп заявив про перевагу Росії на полі бою

Описуючи ситуацію на фронті, американський президент заявив, що захопленої Росією території нібито стає більше щотижня. Він також стверджував, що Москва має значні людські ресурси, тоді як Україна не має таких можливостей.

Трамп дорікнув президенту України Володимиру Зеленському, заявивши, що той міг домовитися про завершення війни ще два роки тому. За словами американського лідера, без угоди ситуація для України може стати ще гіршою.

Водночас Трамп не назвав конкретних умов можливих домовленостей і не пояснив, на які поступки, на його думку, мають піти Київ і Москва.

Переговори Зеленського з представниками США

Заяви Трампа пролунали після зустрічі Володимира Зеленського з американською делегацією на чолі зі спеціальним посланцем президента США Стівом Віткоффом в Осло. У переговорах також брали участь прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре та президент Фінляндії Александр Стубб.

Після зустрічі Зеленський назвав розмову конструктивною та заявив, що Україна, Європа і США зацікавлені в мирі. Український президент також закликав організувати тристоронню зустріч за участю Трампа та російського диктатора Володимира Путіна.

Як повідомляв «Главком» у матеріалі про переговори Зеленського з американською делегацією в Осло, після зустрічі Віткофф мав вирушити до Росії для подальших контактів із Путіним.

Трамп заявив, що, на його думку, Росія хотіла б завершити війну. Водночас він знову наголосив на необхідності домовленостей і закликав Україну погодитися на угоду.

Що кажуть аналітики про просування Росії

За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), темпи російського просування суттєво знизилися ще в березні 2026 року. Упродовж березня–вересня російські війська втратили контроль над 293,59 кв. км української території, тоді як їхні територіальні здобутки становили 174,44 кв. км. 

Нагадаємо, напередодні Трамп уже критикував Зеленського та заявляв, що український президент нібито не зацікавлений у завершенні війни. 

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Теги: росія Дональд Трамп Україна переговори

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