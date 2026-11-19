Президент звернув увагу на те, що російський лідер не демонструє готовності до прямої розмови з ним

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін, якщо хоче обговорювати питання українських територій, має вести переговори безпосередньо з ним. Глава держави наголосив, що тема можливих територіальних компромісів залишається надзвичайно болісною для українців.

Про це Зеленський сказав під час спілкування з представниками медіа після зустрічі «Коаліції охочих», переговорів з європейськими лідерами та представниками американської сторони, пише «Главком».

«Якщо Путін хоче говорити про території, нехай говорить зі мною», – заявив президент.

Він також звернув увагу на те, що російський лідер не демонструє готовності до прямої розмови з ним. «Ти не хочеш розмовляти зі мною? Що ж, тоді, ймовірно, це питання не таке вже й важливе для тебе?» – сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що питання територій не можна розглядати як суто технічну складову мирних домовленостей. Для України це питання суверенітету, безпеки та майбутнього держави, а будь-які можливі компроміси мають враховувати позицію українського суспільства.

Варто нагадати, що 19 листопада в Берліні проходила зустріч «Коаліції охочих» за участю президента України Володимира Зеленського, європейських лідерів та представників США. Учасники обговорювали подальшу підтримку України, гарантії безпеки та дипломатичні кроки для завершення війни.



