Кремль закликав США і Європу натиснути на Київ прийняти нову пропозицію Путіна

Росія закликає США та європейські країни використати свій вплив на Україну, щоб схилити Київ до реалізації так званої гуманітарної операції в Костянтинівці на Донеччині. Із таким закликом виступив речник Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи пропозицію російського диктатора Володимира Путіна щодо розмінування міста, повідомляє «Главком».

За словами речника Кремля, Москва розраховує, що Вашингтон і європейські столиці «вплинуть» на українську владу, аби вона погодилася на запропонований Росією сценарій.

«Тут, звичайно, ми закликаємо і американців, і європейців, які, якщо правдиві їхні твердження про прагнення до миру, також використати свій вплив, щоб вплинути саме на українців і спонукати їх до реалізації цієї гуманітарної операції в Костянтинівці», – заявив Пєсков.

Водночас Москва заявляє, що «контролює місто», і саме цим пояснює готовність розпочати розмінування під'їзних шляхів. Пєсков повторив позицію російського керівництва, що після цього можна буде перейти до запропонованої гуманітарної операції.

Варто зазначити, що заяви про контроль над Костянтинівкою та готовність Росії провести там розмінування є позицією Кремля. Пєсков не навів деталей щодо механізму такої операції та умов її проведення.

Варто нагадати, що президент РФ Володимир Путін запропонував організувати гуманітарну місію в Костянтинівці Донецької області за аналогією з операцією в Олешках. За його словами, для підготовки такої місії знадобиться п'ять діб на розмінування території поблизу міста. Про це Путін заявив під час зустрічі зі спецпредставниками президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером у Кремлі.