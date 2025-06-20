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«Де ступає нога російського солдата, то – наше». Путін зробив нові заяви про Україну

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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«Де ступає нога російського солдата, то – наше». Путін зробив нові заяви про Україну
Глава Кремля виступив із заявами про війну в Україні
фото: expertnw.com

Путін зазіхнув на всю Україну, пояснивши це тим, що українці та росіяни нібито «один народ»

Російський диктатор Володимир Путін виступив на пленарному засіданні Петербурзького міжнародного економічного форуму та зробив чимало імперіалістичних заяв про війну в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Головні заяви російського диктатора:

Путін зазіхнув на всю Україну, пояснивши це тим, що українці та росіяни нібито «один народ»: «Ви сказали з приводу областей в Україні, які ми вважаємо своїми. Я вже багато разів говорив, що вважаю російський і український народ одним народом насправді. У цьому сенсі вся Україна наша».

Диктатор вигадав, що РФ нібито «ніколи не ставила під сумнів» права українського народу на незалежність і суверенітет. Зокрема, він цинічно додав, що у РФ є «старовинне правило: там, де ступає нога російського солдата, то – наше».

До того ж російський диктатор заявив, що РФ нібито не прагне капітуляції України: «Ми не домагаємося капітуляції з боку України. Ми наполягаємо на визнанні реалій, які склалися на землі».

Путін нафантазував і про «брудну» ядерну бомбу в Україні: «Це була б колосальна помилка… Тому що і в нашій ядерній доктрині, і за логікою здорового глузду ми завжди відповідаємо на загрози дзеркально. Тому наша відповідь буде дуже жорсткою і, найімовірніше, катастрофічною – на жаль, для всієї України. Сподіваюся, до цього ніколи не дійде», – сказав кремлівський диктатор. На запитання, чи є якась підтверджена розвідкою інформація з цього приводу, він відповів, що виходить із того, що подібні ідеї в Україні нібито можуть з’явитися.

Нагадаємо, також російський диктатор Володимир Путін заявив, що армія РФ немає на меті захопити Суми. «Вони (українські війська, – «Главком») забралися до нас у Курську область... ми їх звідти вибили, а тепер вимушені створювати зони безпеки вздовж лінії кордону, тому що вони постійно атакують звідти. У Сумській області глибина становить десь від 10 до 12 км. Далі – місто Суми, обласний центр. У нас нема такого завдання забрати Суми, але в принципі я цього не виключаю», – сказав диктатор.

Теги: війна путін

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