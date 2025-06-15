Протести охопили США: 11 млн американців виступають проти політики Трампа

Масштабні протести проти Трампа охопили США: 11 мільйонів американців вимагають його відставки

Майже 11 млн американців вийшли на вулиці по всій території Сполучених Штатів, щоб висловити протест проти політики адміністрації Дональда Трампа. Демонстрації організовані рухом «Без королів» (No Kings), який виник наприкінці січня і вже налічує десятки тисяч прихильників. Протестувальники виступають проти того, що вони називають «руйнівним підривом конституції» та «небезпечною програмою «Проєкт 2025». Про це повідомляє «Главком».

Кількість протестувальників співпадає з числом іммігрантів, яких Трамп раніше погрожував депортувати. Про це повідомили організатори руху «Без королів».

Вимоги протестувальників: відставка Трампа та відповідальність за його дії

фото з відкритих джерел

Учасники руху «Без королів» вимагають від Конгресу та уряду притягнути «режим Трампа до відповідальності» за низку дій, серед яких:

Несумлінні помилування учасників повстання 6 січня.

Неконституційне розгортання військових.

Жорстоке розділення сімей.

Смертоносні заборони абортів, що шкодять здоров’ю жінок.

Небезпечна програма «Проєкт 2025», яка, на їхню думку, загрожує самій основі американської демократії.

Атаки на організовану працю, політичних та громадських лідерів, які, в деяких випадках, мали смертельні наслідки.

Рух також прямо закликає Дональда Трампа «піти у відставку».

Масові демонстрації по всій країні: від Нью-Йорка до Лос-Анджелеса

фото з відкритих джерел

Як зазначає Associated Press, демонстранти зібралися на вулицях, у парках та на площах по всій території США, висловлюючи протест проти політики Трампа. Марші пройшли центрами великих міст та малих містечок, де лунали антиавторитарні скандування, та змішувалися з підтримкою захисту демократії та прав іммігрантів.

Організатори «Без королів» заявили про мільйони учасників у сотнях заходів. Губернатори штатів закликали до спокою та обіцяли нетерпимості до насильства, а деякі мобілізували Національну гвардію.

Поодинокі зіткнення та інциденти

фото з відкритих джерел

Хоча зіткнення були поодинокими, в Лос-Анджелесі поліція застосувала сльозогінний газ та боєприпаси для розгону натовпу після завершення офіційного заходу. У Портленді також застосували сльозогінний газ та снаряди для розгону демонстрантів біля будівлі Імміграційної та митної служби США.

У Солт-Лейк-Сіті (штат Юта) поліція розслідувала стрілянину під час маршу, в результаті якої одна людина отримала тяжкі поранення. Троє осіб, включно з імовірним стрільцем, були затримані. Поки що невідомо, чи була стрілянина політично мотивованою.

У місті Калпеппер (штат Вірджинія) позашляховик навмисно в'їхав у натовп, збивши одну людину. Водія звинуватили у необережному водінні.

Протести та символіка

фото з відкритих джерел

У Нью-Йорку, Денвері, Чикаго, Остіні та Лос-Анджелесі тисячі людей марширували, танцювали, барабанили та скандували, багато хто тримав банери «Без королів». Захід в Атланті, розрахований на 5 тис. осіб, зібрав ще тисячі за бар'єрами. У Сіетлі зібралося понад 70 тис. людей.

У Вашингтоні, де Трамп був на військовому параді з нагоди 250-річчя армії, близько 200 протестувальників скандували «Трамп має піти зараз» і пронесли величезну маріонетку Трампа – карикатуру на президента в короні, що сидить на золотому унітазі.

На демонстраціях роздавали маленькі американські прапорці, а деякі вивішували їх догори ногами, як символ занепокоєння політикою в США. Мексиканські прапори, що стали невід'ємною частиною протестів проти імміграційних рейдів, також з'являлися на деяких демонстраціях.

Карен Ван Трієст, 61-річна медсестра з Меріленду, яка приїхала до Філадельфії, заявила: «Я просто відчуваю, що нам потрібно захищати нашу демократію». Вона стурбована звільненнями адміністрацією Трампа персоналу в Центрах контролю та профілактики захворювань США, долею іммігрантських громад та спробами Трампа правити за допомогою виконавчого указу.

Сі Сі Тельєс, іммігрант з Болівії, який відвідав протест у Філадельфії, сказав: «Я втілюю мрію про успіх у Америці. Я досяг великого успіху тут, у Сполучених Штатах, і я також зробив вагомий внесок у свою громаду. І якщо для мене було місце, я думаю, що є спосіб, яким би не були всі інші».

У Лос-Анджелесі 54-річний Пітер Вараді, який минулого листопада голосував за Трампа з «економічних причин», тепер протестує, розмахуючи спільним прапором Мексики та США: «Я голосував за Дональда Трампа, і тепер шкодую про це, бо він вивів цей фашизм на новий рівень. Тепер латиноамериканці. Хто наступний? Геї. Після них чорношкірі. Вони прийдуть за всіма».

Джоселін Абарка, 21-річна студентка коледжу з Північної Кароліни, зазначила, що протест був можливістю «висловитися за те, що правильно» після масових депортацій та розгортання Трампом Національної гвардії. «Якщо ми не зупинимо це зараз, ситуація лише погіршуватиметься», – сказала вона.

Рух «Без королів»

фото з відкритих джерел

Рух «Без королів» (No Kings), організований з метою протидії, як вони стверджують, «руйнівному підриву конституції» та «небезпечній програмі «Проєкт 2025»», виник наприкінці січня цього року. За короткий час він об'єднав десятки тисяч активістів, які виступають за збереження демократичних інститутів США та проти авторитаризму.

«Без королів» (No Kings) став частиною протестів руху 50501 – американської громадської політичної організації, заснованої для протесту проти політики та дій другої адміністрації Дональда Трампа у Сполучених Штатах. 50501 - скорочення від «50 протестів, 50 штатів, 1 рух».

Організатори наголошують, що їхні дії є прямим втіленням права на свободу слова, закріпленого у Першій поправці до Конституції США, та демонструють рішучість громадян захищати фундаментальні принципи демократії перед лицем загроз.

Нагадаємо, у суботу, 14 червня, в низці великих міст США люди вийшли на мітинги проти політики президента США Дональда Трампа. Протести під назвою No kings («Без королів») відбуваються на тлі святкування 250-річчя армії США, військового параду у Вашингтоні та 79-го дня народження американського лідера. Про це повідомляє CNN, інформує «Главком».

Люди виходять на протести у великих містах – Атланті, Філадельфії, Нью-Йорку, Чикаго, Вашингтонському регіоні та Лос-Анджелесі. За даними CNN, заплановано понад дві тисячі акцій протесту у всіх 50 штатах США.