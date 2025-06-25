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Зеленський провів зустріч з Трампом: перші подробиці

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Зеленський провів зустріч з Трампом: перші подробиці
фото з відкритих джерел

Зустріч Трампа та Зеленського відбувається на полях Саміту НАТО у Гаазі

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з очільником Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прессекретаря українського лідера Сергія Никифорова.

Зустріч відбулася на полях Саміту НАТО у Гаазі. Вона тривала майже 50 хвилин. Президенти після зустрічі не спілкувалися із пресою.

Трамп раніше прокоментував зустріч так: «Ми обговоримо очевидне. Ми обговоримо його труднощі. У нього є невеликі труднощі. Зеленський, він хороший хлопець».

Окрім зустрічі з Трампом, Зеленський також проведе переговори з прем’єр-міністрами Данії, Нової Зеландії, канцлером Німеччини, а також візьме участь у форматах Е5 (Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія, Польща + генсек НАТО) та N5 (Скандинавські країни).

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським. Він запевнив, що Франція залишається непохитною у підтримці України.

Також раніше Держсекретар США пояснив, чому Трамп затягує з санкціями проти Росії. Він вважає, що Трамп наразі не підтримає прохання європейських лідерів посилити санкції проти Росії, мотивуючи це бажанням зберегти простір для переговорів щодо мирної угоди з Україною. 

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Теги: НАТО саміт Дональд Трамп Володимир Зеленський

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