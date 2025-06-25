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Стало відомо, чи поїде Путін на саміт у Бразилію, яка його може арештувати за ордером МКС

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Стало відомо, чи поїде Путін на саміт у Бразилію, яка його може арештувати за ордером МКС
фото з відкритих джерел

Путін буде присутній на саміті БРІКС у режимі онлайн

Російський диктатор Володимир Путін не поїде до Бразилії для участі в саміті БРІКС 6-7 липня. Причина – ордер на його арешт від Міжнародного кримінального суду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на помічника Путіна Юрія Ушакова.

«Президент братиме участь по відеозв'язку, але на місці в Бразилії буде міністр закордонних справ (Сергій Лавров«Главком»)», – розповів він.

Ушаков заявив, що відмова Путіна їхати до Бразилії пов'язана «з певними складнощами в контексті вимог МКС». – «Саме в цьому контексті бразильський уряд не міг зайняти чітку позицію, яка дозволила б нашому президенту взяти участь у цьому засіданні».

Нагадаємо, у березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт російського диктатора Володимира Путіна й уповноваженої з прав дитини в Росії Марії Львової-Бєлової. Через кілька днів російський Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу проти прокурора і трьох суддів МКС, які видали ордер.

У травні 2023 року Слідчий комітет заочно висунув одному судді МКС – Розаріо Сальваторе Айталі – звинувачення за кримінальними статтями про незаконне взяття під варту і про підготовку до нападу на представника іноземної держави.

До слова, Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордери на арешт командувача дальньої авіації Росії Сергія Кобилаша і командувача Чорноморського флоту Віктора Соколова.

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Теги: путін саміт Сергій Лавров арешт БРІКС диктатор Бразилія

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