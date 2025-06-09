Трамп запропонував арештувати губернатора Каліфорнії

Президент США назвав губернатора Каліфорнії «абсолютно некомпетентним»

Президент США Дональд Трамп запропонував начальнику прикордонної служби Тому Хоману заарештувати губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Журналіст запитав Трампа, чи повинен Хоман заарештувати Ньюсома, президент відповів, що «зробив би це, якби був Томом». «Мені подобається Гевін Ньюсом. Він хороший хлопець, але він абсолютно некомпетентний. Всі це знають. Все, що вам потрібно зробити, це подивитися на маленьку залізницю, яку він будує», – сказав Трамп, назвавши протестувальників у Лос-Анджелесі «професійними агітаторами» і «бунтівниками».

Раніше начальник прикордонної служби заявив в інтерв'ю NBC News, що будь-хто, хто блокує виконання імміграційного законодавства в Лос-Анджелесі, може бути заарештований, включаючи губернатора і мера Лос-Анджелеса Карен Басс.

Тим часом Ньюсом відповів на припущення Трампа, що він може бути заарештований. «Це день, який я сподівався ніколи не побачити в Америці. Мені байдуже, демократ ви чи республіканець, це межа, яку ми не можемо перетнути як нація – це безпомилковий крок до авторитаризму», – сказав він.

Нагадаємо, місто Лос-Анджелес охоплено масовими заворушеннями, спровокованими імміграційними рейдами адміністрації Дональда Трампа. У суботу, 7 червня, сотні демонстрантів зіткнулися з федеральними агентами, що призвело до затримань та застосування сльозогінного газу та світлошумових гранат у районі Парамонт. Адміністрація Дональда Трампа заявила про розгортання 2000 військовослужбовців Національної гвардії у відповідь на дводенні протести. Трамп підписав президентський меморандум про розгортання військ для «боротьби з беззаконням, якому дозволили поширитися».

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що рішення відправити Національну гвардію придушувати протести в Каліфорнії було «чудовим». Глава США заявив, що якби військові не долучилися до боротьби «з насильницькими, спровокованими заворушеннями в Каліфорнії», то Лос-Анджелес був би повністю знищений. Президент також розкритикував губернатора Каліфорнії та мера Лос-Анджелеса.

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У відповідь на введення бійців Нацгвардії протестувальники перекрили автомагістраль і підпалили безпілотні автомобілі, а поліція застосувала газ, гумові кулі та світлошумові гранати. https://t.co/qpEziFBMAu pic.twitter.com/WZbsADvSe9 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 9, 2025

фото: АР

фото: Reuters

Раніше президент США Дональд Трамп заявив: «Колись величний американський Лос-Анджелес був захоплений і окупований нелегальними іммігрантами та злочинцями. Тепер агресивні натовпи бунтівників штурмують наших федеральних агентів, намагаючись зупинити наші операції з депортації», – йдеться у заяві президента.

До слова, представниця штату Каліфорнія Нанетт Барраган розкритикувала рішення Дональда Трампа щодо введення Національної гвардії в Лос-Анджелес, заявивши, що це частина «театру», спрямованого на відволікання уваги від провалів його політики.