Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Дональд Трамп в 11-й раз став дідусем

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Дональд Трамп в 11-й раз став дідусем
Донька Трампа Тіффані вийшла заміж у листопаді 22 року
скриншот з відео

Тіффані Трамп народила первістка

У родині президента США Дональда Трампа поповнення. Донька Тіффані Трамп подарувала президенту 11-го онука. Про це вона написала у соцмережі, передає «Главком».

Донька президента США Дональда Трампа та його другої дружини Марли Мейплз народила свого первістка. Хлопчика назвали Александром.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Tiffany Trump (@tiffanytrump)

Тіффані показала фото ніжки новонародженого написавши: «Ласкаво просимо у світ, наш солодкий хлопчику. Ми любимо тебе понад усе!»

Це перша дитина Тіффані та її чоловіка Майкла Булоса, з яким вона одружилася в листопаді 2022 року.

Як відомо, Дональд Трамп-молодший має п’ятеро дітей: Кай, Дональд III, Трістан, Спенсер і Хлоя. Іванка Трамп має троє дітей: Арабелла, Джозеф і Теодор.

Ерік Трамп має двоє дітей: Ерік Люк і Кароліна.

Наймолодший син Трампа, Баррон, наразі навчається в університеті та дітей не має.

У матеріалі «Главкома» «Родинне дерево Дональда Трампа» ми писали, що президент США Дональд Трамп був тричі одруженим. Він має п’ятьох дітей та вже 11 онуків.

До Білого дому Трамп мав би в’їхати разом з своєю дружиною Меланією, проте, за даними джерел, перша леді віддає перевагу тому, аби жити окремо від чоловіка.

Трамп також міг би узяти із собою собаку або іншу домашню тварину, але їх він не має. Нинішній президент взагалі є порушником усталених звичаїв, про які ми розповімо далі.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп онуки

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Відповідальність за неправомірний обмін секретною інформацією лежить на Адміністрації загальних служб
Тисячі федеральних службовців отримали доступ до внутрішніх планів Білого дому – WP
21 квiтня, 09:02
Трамп побажав щасливого Великодня «всім, включно з радикальними лівими божевільними»
Трамп опублікував провокаційне великоднє привітання
20 квiтня, 18:44
Архівне фото: зустріч Трампа та понтифіка
Трамп відреагував на смерть Папи Римського
21 квiтня, 18:54
Клуб під назвою «Executive Branch» є ідеєю старшого сина президента США
В США відкривається клуб ультрабагатих, який підтримує Трампа – Politico
27 квiтня, 13:06
Трамп запевнив Каріса, що США і надалі докладатимуть зусиль для миру в Україні
Трамп дав президенту Естонії обіцянку щодо України
26 квiтня, 20:58
За словами речниці Білого дому, Трамп «усе більше розчаровується в Україні та Росії»
«Трамп хоче повного припинення вогню». Білий дім прокоментував пропозицію Путіна
28 квiтня, 16:48
Дональд Трамп впевнений, що Путін його поважає і готовий зупинити війну
Трамп відповів на питання, чи довіряє він Путіну
30 квiтня, 07:35
Раніше президент США заявляв, що не виключає можливості балотуватися на третій термін
Трамп розкрив плани щодо третього президентського терміну
4 травня, 18:35
GLC німецького виробництва, ціна якого стартує менше ніж з $50 тис, є найпопулярнішим імпортним автомобілем Mercedes у США
Mercedes переносить виробництво своєї популярної моделі авто у США через мита Трампа
13 травня, 14:44

Соціум

У Підмосков’ї масштабна пожежа: палають склади (фото, відео)
У Підмосков’ї масштабна пожежа: палають склади (фото, відео)
Дональд Трамп в 11-й раз став дідусем
Дональд Трамп в 11-й раз став дідусем
Поліція підозрює українця у трьох підпалах майна прем'єра Британії
Поліція підозрює українця у трьох підпалах майна прем'єра Британії
У Барселоні авто в'їхало в натовп вболівальників перед матчем: є постраждалі
У Барселоні авто в'їхало в натовп вболівальників перед матчем: є постраждалі
Другий півфінал «Євробачення-2025»: список фіналістів
Другий півфінал «Євробачення-2025»: список фіналістів
Другий півфінал «Євробачення-2025»: трансляція
Другий півфінал «Євробачення-2025»: трансляція

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
286K
Путін не повторив помилку Порошенка
220K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 травня: ситуація на фронті
82K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 травня 2025
31K
Напередодні перемовин у Стамбулі Путін провів нараду із силовиками та дипломатами
23K
День вишиванки. Тимошенко обрала яскраво-червоний стиль (фото)
22K
У Стамбулі розпочинаються перемовини Росії та України: що відомо

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 05:43
День вишиванки 2025: історія, традиції та цікаві факти про свято
Вчора, 00:00
Путін затвердив склад делегації РФ для переговорів із Україною
14 травня, 22:59
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
14 травня, 15:11
Трамп і кронпринц Саудівської Аравії підписали стратегічну економічну угоду
13 травня, 16:37
В Україні з’явиться реєстр забороненого програмного забезпечення
12 травня, 20:30

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua