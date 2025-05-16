Дональд Трамп в 11-й раз став дідусем

Донька Трампа Тіффані вийшла заміж у листопаді 22 року

Тіффані Трамп народила первістка

У родині президента США Дональда Трампа поповнення. Донька Тіффані Трамп подарувала президенту 11-го онука. Про це вона написала у соцмережі, передає «Главком».

Донька президента США Дональда Трампа та його другої дружини Марли Мейплз народила свого первістка. Хлопчика назвали Александром.

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Тіффані показала фото ніжки новонародженого написавши: «Ласкаво просимо у світ, наш солодкий хлопчику. Ми любимо тебе понад усе!»

Це перша дитина Тіффані та її чоловіка Майкла Булоса, з яким вона одружилася в листопаді 2022 року.

Як відомо, Дональд Трамп-молодший має п’ятеро дітей: Кай, Дональд III, Трістан, Спенсер і Хлоя. Іванка Трамп має троє дітей: Арабелла, Джозеф і Теодор.

Ерік Трамп має двоє дітей: Ерік Люк і Кароліна.

Наймолодший син Трампа, Баррон, наразі навчається в університеті та дітей не має.

У матеріалі «Главкома» «Родинне дерево Дональда Трампа» ми писали, що президент США Дональд Трамп був тричі одруженим. Він має п’ятьох дітей та вже 11 онуків.

До Білого дому Трамп мав би в’їхати разом з своєю дружиною Меланією, проте, за даними джерел, перша леді віддає перевагу тому, аби жити окремо від чоловіка.

Трамп також міг би узяти із собою собаку або іншу домашню тварину, але їх він не має. Нинішній президент взагалі є порушником усталених звичаїв, про які ми розповімо далі.