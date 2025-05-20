Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Зеленський запропонував Трампу запровадити вільну торгівлю між країнами – Мінекономіки

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський запропонував Трампу запровадити вільну торгівлю між країнами – Мінекономіки
Як відомо, раніше Україна та США підписали угоду про корисні копалини та економічне партнерство
фото: Мінекономіки України

Заступник міністра: Україну цікавить угода із США, навіть враховуючи те, що Штати не є основним торгівельним партнером України

Президент України Володимир Зеленський звернувся до американського колеги Дональда Трампа із пропозицією запровадити між країнами вільну торгівлю. Як передає «Главком», про це Зеленський написав у листі, заявив торговий представник України та заступник міністра економіки Тарас Качка, пише Суспільне.

За словами Качки, Києву цікава така угода з Вашингтоном, дарма що Штати не є його основним торговельним партнером. «Нас цікавлять угоди про вільну торгівлю з усіма країнами G7. Тобто в нас є з Британією, з Канадою, з Європейським Союзом. І нам потрібні ще Сполучені Штати Америки і Японія», – сказав він.

Торговий представник наголосив, що вітчизняним компаніям треба створювати стратегію продажу на іноземні ринки, що «відповідно створює більшу додану вартість і прибутковість».

«Тому з цієї перспективи для нас важливо зробити акцент на можливості експортувати до Сполучених Штатів Америки, та відповідно мати угоду про вільну торгівлю», – акцентував Качка.

Водночас заступник глави Мінекономіки додав: фонд України й США сприятиме створенню ринку вільної торгівлі.

Нагадаємо, Верховна Рада ратифікувала угоду про копалини між Україною та США. За відповідне рішення проголосували 338 народних депутатів. Не голосували – девʼятеро. Також Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди про надра зі США.

Як відомо, Україна та США підписали угоду про корисні копалини та економічне партнерство. Угода передбачає, що США та Україна створять Інвестиційний фонд з відбудови України, який залучатиме глобальні інвестиції в українську державу. Згідно з основними положеннями угоди, повна власність і контроль залишаються за Україною.

Угода про спільний фонд є безстроковою, вона передбачає, що Україна інвестує частину доходів від нових рентних та ліцензійних платежів у свою ж економіку. Альтернативою є витрата цих бюджетних коштів на споживання. Згідно із нею, прибутки з інвестицій розподілятимуться між США й Україною після перших 10 років роботи фонду.

Фонд дозволяє робити довгострокові інвестиції, що особливо важливо в контексті критичних мінералів, де розробка одного родовища може займати роки. Водночас американські компанії не матимуть переваг у доступі до українських надр через угоду. Зокрема, коли буде відбуватися аукціон на спецдозвіл чи ліцензію на видобуток певного виду копалин – цей конкурс відкритий і фонд взагалі не присутній. Брати участь можуть компанії з різних країн.

Станом на початок травня 2025 року 47% українців мали скоріше позитивні очікування від підписання угоди про корисні копалини зі США. Про скоріше негативні наслідки говорять 22%, а ще 19% відповіли, що підписання цієї угоди ніяк не вплине на Україну. Решта 12% не змогли визначитися з відповіддю. Тобто баланс позитивних-негативних очікувань становить +25% – переважають позитивні очікування).

До слова, речниця Державного департаменту США Теммі Брюс заявила, що угода між Україною та США щодо корисних копалин не має жодного стосунку до можливих переговорів про завершення війни. За її словами, економічне партнерство між двома державами – це окрема ініціатива, яка покликана забезпечити стабільні фінансові надходження в майбутньому, зокрема для відбудови України після завершення бойових дій.

Брюс наголосила, що домовленість про корисні копалини – це довгострокове партнерство, яке триватиме поколіннями, буде мати значення для всіх українців і сприятиме зміцненню національної безпеки України.

Читайте також:

Теги: торгівля США Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ліндсі Грем пропонував накласти 500% санкції проти російського експорту
ЄС розглядає повну заборону торгівлі з РФ – Politico
16 травня, 11:24
Головним девізом Трампа є Make America Great Again (MAGA), що означає «Зробити Америку знову великою»
Трамп обвалив популярність США у світі: яка країна стала новим лідером
12 травня, 13:45
Раніше президент США заявив, що буде затверджено оборонний бюджет в розмірі $1 трлн
Трамп збирається скоротити витрати США на $1 трлн
2 травня, 16:46
Келлог заявив, що українська сторона готова до компромісу
Українці готові відмовитися від територій «де-факто» – Келлог
1 травня, 17:32
Влада говорила, що збирається звернутися до ЄК з проханням відстрочити запровадження екологічного мита для України
Україна не зверталася до ЄС у питанні відстрочки екологічного мита CBAM – Єврокомісія
29 квiтня, 13:12
Президент США назвав Голдберга «людиною, відповідальною за багато вигаданих історій»
Трамп дасть інтервʼю журналісту, який розповів про злив даних у Signal
25 квiтня, 08:17
«Нам треба буде обрати, з ким будуть наші церкви»
Великий розлом вселенського православ'я. Перші дзвіночки
24 квiтня, 09:35
США замахнулися на Ватикан: хочуть свого Папу!
США замахнулися на Ватикан: хочуть свого Папу!
21 квiтня, 11:38
Співробітники Pluri на виробництві ізраїльської біотехнологічної фірми в Хайфі
Україна закупить в Ізраїлі препарат на випадок ядерної загрози – Times of Israel
21 квiтня, 09:21

Економіка

Зеленський запропонував Трампу запровадити вільну торгівлю між країнами – Мінекономіки
Зеленський запропонував Трампу запровадити вільну торгівлю між країнами – Мінекономіки
«Д.Солюшнз» було включено до «Клубу білого бізнесу»
«Д.Солюшнз» було включено до «Клубу білого бізнесу»
Представник «Метінвесту» назвав головні виклики українського бізнесу
Представник «Метінвесту» назвав головні виклики українського бізнесу
З початку року експорт упав на 13%. ЗМІ назвали причини
З початку року експорт упав на 13%. ЗМІ назвали причини
Місія МВФ розпочала восьмий перегляд програми фінансування для України
Місія МВФ розпочала восьмий перегляд програми фінансування для України
Україна попросила допомогу у будівництві доріг в однієї з азійських держав
Україна попросила допомогу у будівництві доріг в однієї з азійських держав

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
223K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 травня: ситуація на фронті
180K
Речник Кремля назвав головну умову для закінчення війни
84K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 травня 2025
58K
Путін виграв... Головний наслідок переговорів
53K
РФ вигадала нову «причину», щоб відмовитись від переговорів – ISW
41K
Відомий столичний забудовник радить українцям переходити з форелі на мойву

Новини

Розмова Трампа та Путіна, запуск фонду ЄС для переозброєння України. Головне за 19 травня
Вчора, 21:23
Повітряна тривога в Києві тривала майже 9 год
18 травня, 08:57
Соліст Ziferblat вигукнув зі сцени Євробачення «Слава Україні»
17 травня, 22:50
День вишиванки 2025: історія, традиції та цікаві факти про свято
15 травня, 00:00
Путін затвердив склад делегації РФ для переговорів із Україною
14 травня, 22:59
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
14 травня, 15:11

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua