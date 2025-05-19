Путін поговорив із Трампом: головні заяви російського диктатора

Путін сказав, що розмова тривала понад дві години та була «відвертою й корисною»

Путін заявив, нібито Україні та Росії варто «знайти компроміси, які влаштували б усі сторони»

Дзвінок диктатора РФ Володимира Путіна та очільника США Дональда Трампа завершився. Як передає «Главком», про це повідомляють російські медіа.

Путін сказав, що розмова тривала понад дві години та була «відвертою й корисною». Він «висловив подяку» Трампу за участь США у відновленні прямих переговорів Росії та України.

«Росія виступає за зупинку бойових дій, але необхідно виробити найефективніші шляхи руху до миру», – заявив Путін. За словами диктатора, Трамп у розмові висловив свою позицію щодо припинення бойових дій в Україні.

Також Путін заявив, буцімто Україні та Росії варто «знайти компроміси, які влаштували б усі сторони». Він додав, що Росія нібито готова працювати над меморандумом з Україною, який містить у собі і припинення вогню.

Нагадаємо, президент Дональд Трамп у понеділок провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN. Наразі триває розмова Трампа із російським диктатором Володимиром Путіним. Очікувалося, що Трамп спочатку проведе розмову з Путіним, а потім із Зеленським.

Як відомо, у Стамбулі відбулись переговори між Україною та Росією. Європейські лідери висловились про позицію Росії під час переговорів у Стамбулі. Політики відзначають, що саме Росія гальмує процес припинення вогню.

Раніше спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що США вдалося скоротити розрив у позиціях між Києвом і Москвою. Він також прогнозує успішний результат майбутньої розмови Трампа з Володимиром Путіним, яка запланована на 19 травня.

Як повідомлялося, державний секретар США Марко Рубіо анонсував неминучі санкції у разі відмови Росії від 30-денного перемир’я. Рубіо пояснив, що партнери два місяці погрожували РФ санкціями для того, щоб мати розуміння чи можна буде досягнути певного прогресу в переговорах.

Тим часом російський диктатор Володимир Путін впевнений, що його війська зможуть прорвати оборону України до кінця року, щоб взяти під повний контроль чотири регіони. Це означає, що російський президент навряд чи запропонує якісь суттєві поступки Трампу під час розмови двох лідерів, а європейські чиновники стурбовані тим, що Трамп може спробувати силоміць досягти врегулювання в будь-якому разі.

До слова, глава МЗС України Андрій Сибіга вважає, що стамбульська зустріч виявила ще одну показову відмінність між Росією та Україною. Поки Україна дивиться вперед, Росія абсолютно зосереджена на минулому.