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Транзит з РФ до Калінінграда. Литовці показали оновлення для прикордонників

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Транзит з РФ до Калінінграда. Литовці показали оновлення для прикордонників
Для забезпечення безпеки в рамках Спеціальної транзитної схеми Єврокомісія виділила 25 млн євро
фото: LRT

У Литві презентували новий спосіб супроводу російських поїздів до Калінінграда.

Литовські прикордонники представили новий гелікоптер, який буде використовуватись для супроводу російських поїздів до та з Калінінградської області, що прямують у рамках Спеціальної транзитної схеми. Таким чином литовці зможуть швидко реагувати на можливі інциденти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на LRT.

«Цей гелікоптер допоможе посилити спостереження за поїздами, що прямують до та з Калінінградської області», – зазначив міністр внутрішніх справ Литви Владислав Кондратович.

Як зазначив Кондратович, в останні роки ситуація з безпекою в регіоні змінилася і призвела до нових загроз та викликів. 

«Прикордонники зберігають пильність і надійно охороняють державний кордон, тому одним із наших пріоритетних завдань є повне забезпечення служби та співробітників необхідними засобами», – розповів міністр.

Церемонія презентації гелікоптера відбулася на авіаційній базі Служби охорони державного кордону в Палукні (самоврядування Тракай).

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фото: LRT
В Литві прикордонники представили гелікоптер для супроводу російських потягів

Для забезпечення безпеки в рамках Спеціальної транзитної схеми Єврокомісія виділила 25 млн євро. На ці кошти Служба охорони державного кордону Литви придбала сучасний гелікоптер, інші транспортні засоби та спеціальне обладнання, спрямовані на управління ризиками, пов'язаними з реалізацією транзитної схеми.

Ця схема призначена для забезпечення наземного транзиту осіб між Калінінградською областю та іншою частиною Російської Федерації.

Громадянам Росії, які подорожують через територію Литви між Калінінградом та іншими регіонами РФ, видається Спрощений транзитний документ. Цей безкоштовний документ, чинний кілька років, надає право на багаторазовий транзит, однак щоразу вони зобов'язані перетинати територію Литви протягом 24 годин.

Нагадаємо, сусідня Латвія розширює оборону на фоні загроз від Росії. Латвія, як і інші країни Балтії, продовжує зміцнювати свою обороноздатність у відповідь на зростаючі загрози з боку Росії. У 2025 році латвійська влада оголосила про низку нових ініціатив, спрямованих на посилення національної безпеки та захисту від потенційних агресивних дій.
 

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Теги: росія Калінінград Литва

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