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«Швидкий мир» Трампа затягується. Білий дім готує нові важелі тиску на Київ та Москву

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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«Швидкий мир» Трампа затягується. Білий дім готує нові важелі тиску на Київ та Москву
Від 24 лютого 2022 року триває повномасштабна агресія Росії проти України
фото: Генштаб ЗСУ

Раніше повідомлялось, що Трамп розчарований лідерами Російської Федерації та України

Представники США вважають, що перемир'я в Україні навряд чи буде досягнуто в найближчі кілька місяців, внаслідок цього розробляються нові механізми тиску як на Україну, так і на Росію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Агенство зазначає, що в адміністрації президента США Дональда Трампа не виключають, що Штати не зможуть укласти мирну угоду щодо України в найближчі кілька місяців.

Згідно з інформацією джерела Reuters, у Білому домі розробляють нові механізми тиску як на Київ, так і на Москву. Американські чиновники на умовах анонімності розповіли, що жодна із двох зазначених угод не виглядає неминучою.

Повідомляється, що це підвищує ймовірність затягування війни та збільшення підтримки України з боку Заходу для проведення військових операцій.

«Такий результат став би анафемою для Трампа, який сам себе називає торговцем і який неодноразово обіцяв швидке завершення конфлікту, що забрав сотні тисяч життів і ризикує втягнути НАТО у прямий конфлікт з ядерною Росією», – пише Reuters.

Нагадаємо, речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що президент США Дональд Трамп розчарований лідерами Російської Федерації та України.

Розчарування Трампа повʼязано з тим, що угода про завершення російсько-української війни затягується.

«Я можу повторити, що сказав президент учора ввечері. Він розчарований обома лідерами цього конфлікту. Він хоче, щоб ця війна закінчилася. Люди помирають по обидва боки, і це відбувається занадто довго», – цитує Трампа Левітт.

Як повідомлялося, аналітики Інституту вивчення війни оцінили ймовірність досягнення домовленостей між США, Україною та Росією щодо повного припинення вогню в найближчі три тижні.

Нагадаємо, триває 1134-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Дональд Трамп переговори росія війна Україна перемир'я

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