«Швидкий мир» Трампа затягується. Білий дім готує нові важелі тиску на Київ та Москву

Від 24 лютого 2022 року триває повномасштабна агресія Росії проти України

Раніше повідомлялось, що Трамп розчарований лідерами Російської Федерації та України

Представники США вважають, що перемир'я в Україні навряд чи буде досягнуто в найближчі кілька місяців, внаслідок цього розробляються нові механізми тиску як на Україну, так і на Росію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Агенство зазначає, що в адміністрації президента США Дональда Трампа не виключають, що Штати не зможуть укласти мирну угоду щодо України в найближчі кілька місяців.

Згідно з інформацією джерела Reuters, у Білому домі розробляють нові механізми тиску як на Київ, так і на Москву. Американські чиновники на умовах анонімності розповіли, що жодна із двох зазначених угод не виглядає неминучою.

Повідомляється, що це підвищує ймовірність затягування війни та збільшення підтримки України з боку Заходу для проведення військових операцій.

«Такий результат став би анафемою для Трампа, який сам себе називає торговцем і який неодноразово обіцяв швидке завершення конфлікту, що забрав сотні тисяч життів і ризикує втягнути НАТО у прямий конфлікт з ядерною Росією», – пише Reuters.

Нагадаємо, речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що президент США Дональд Трамп розчарований лідерами Російської Федерації та України.

Розчарування Трампа повʼязано з тим, що угода про завершення російсько-української війни затягується.

«Я можу повторити, що сказав президент учора ввечері. Він розчарований обома лідерами цього конфлікту. Він хоче, щоб ця війна закінчилася. Люди помирають по обидва боки, і це відбувається занадто довго», – цитує Трампа Левітт.

Як повідомлялося, аналітики Інституту вивчення війни оцінили ймовірність досягнення домовленостей між США, Україною та Росією щодо повного припинення вогню в найближчі три тижні.

Нагадаємо, триває 1134-й день повномасштабної війни в Україні.