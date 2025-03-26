Російський нафтогігант зазнав потужної хакерської атаки

Також у РФ зафіксовано збій у роботі банків

Одна з найбільших російських нафтових компаній «Лукойл» сьогодні, 26 березня, зазнала масштабної хакерської атаки. Про це повідомляє «Главком».

Зокрема, пропагандистське інтернет-видання Baza пише, що сьогодні вранці співпрацівники компанії не змогли зайти у свої робочі комп'ютери. Наразі доступ до системи клієнтських користувачів і внутрішніх баз «Лукойлу» закритий, причому йдеться не лише про головний офіс, а й про регіональні відділення.

Скільки часу візьме відновлення, наразі невідомо. Російські ресурси зауважують, що торік після подібної атаки систему довелося відновлювати близько трьох днів.

До того ж, за даними того самого телеграм-каналу Baza, у РФ стався масовий збій у кількох банках та службах швидких платежів, зокрема у «ВТБ», «Т-Банку», «Альфа-Банку», «Сбербанку», «Ozon Банку» і Яндекс Пей.

Нагадаємо, з 30 грудня 2024-го по 1 січня 2025 року фахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України здійснили масштабну кібератаку на російський нафтовий сектор. Основним обʼєктом атаки й тоді став «Лукойл»,.

Раніше, у квітні 2024-го, стало відомо, що нафтопереробний завод «Лукойл-Нижньогороднафтооргсинтез» у російському місті Кстово має проблеми з ремонтом обладнання, – через запроваджені проти РФ санкції.