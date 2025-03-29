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На автомобільну трасу у Вологодській області приземлився літак

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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На автомобільну трасу у Вологодській області приземлився літак
Правоохоронці допомогли відігнати літак у безпечне місце
фото з відкритих джерел

У літака сталися технічні неполадки, і пілоту довелося екстрено сідати

Гвинтовий літак здійснив аварійну посадку на трасі А-114 між Вологдою та Череповцем у районі селища Соснівка. За штурвалом перебував директор місцевого заводу спеціальних підшипників Олександр Голець. Як інформує «Главком», про це пишуть російські ЗМІ.

Голець повідомив співробітникам Державної інспекції безпеки дорожнього руху (ГИБДД, – ред.), котрі прибули на місце посадки, що у літака сталися технічні неполадки і йому довелося екстрено сідати на трасу. При цьому він мав дозвіл на політ.

Правоохоронці допомогли відігнати літак у безпечне місце.

50-річний Олександр Голець розповів, що вилетів із аеродрому Кедрово і вже повертався назад, коли почалися проблеми. При заході на посадку у нього відмовило керування.

На автомобільну трасу у Вологодській області приземлився літак фото 1

За словами джерел, найімовірніше, правоохоронці не штрафуватимуть Гольця: жодних штрафів за посадку на трасі не передбачено. Проте своє розслідування також проводитиме Росавіація.

Нагадаємо, у Франції під час тренувального польоту зіткнулися два реактивні літаки Alpha Jet з пілотажної групи Patrouille de France. 

Також винищувач Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) зазнав аварії під час навчань у провінції Хайнань. Пілот винищувача встиг катапультуватись із парашутом, а літак майже вертикально увійшов у землю і вибухнув.

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Теги: політ літак росія авіакатастрофа

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