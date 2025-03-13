До 2026 року мирне врегулювання війни в Україні неможливе – Washington Post

РФ вважає, що плани Трампа досягти миру за 100 днів – нереальні, а мирне врегулювання війни в Україні – неможливе до 2026 року

Мирне вирішення війни в Україні неможливе до 2026 року. Європейська розвідка отримала документ із потенційними вимогами Росії на переговорах про мир, які виявилися дуже жорсткими. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Washington Post.

Зазначається, що документ для Кремля підготував аналітичний центр, який тісно працює з П'ятою службою ФСБ, що займається операціями в Україні, за тиждень до переговорів між Росією та США в Ер-Ріяді 18 лютого.

У цьому документі плани Трампа досягти миру за 100 днів назвали нереальними, а мирне врегулювання війни в Україні – неможливе до 2026 року.

Там пишуть, що Росія має працювати над ослабленням позиції США на переговорах щодо України, розпалюючи напруженість між адміністрацією Трампа та іншими країнами. Без визнання зайнятих РФ територій російськими бойові дії може початися знову, наприклад, при наступній адміністрації США.

Документ наполягає на визнанні російського суверенітету над окупованими територіями та на створенні буферної зони на північному сході України на кордоні з Брянською та Білгородською областями, а також демілітаризованої зони у південних українських регіонах поряд із Кримом. Ця зона включає Одеську область.

УДокументі зазначається, що можливі поступки України, наприклад, відмова від членства в НАТО та проведення виборів, у яких можуть брати участь проросійські партії, відкидаються як недостатні, бо «київський режим не може бути змінений зсередини країни, необхідний його повний демонтаж».

Крім того, будь-які миротворчі сили названі непотрібними, оскільки вони будуть відчувати на собі «досить сильний західний вплив», а ще Росія припинить постачання зброї до країн, які «недружні» до США, а Сполучені Штати за це припинять озброювати Україну.

РФ має посилити свою позицію на переговорах, пропонуючи США доступ до корисних копалин, у тому числі на окупованих територіях України. Спроби схилити Росію до мирної угоди шляхом пропозиції частково зняти санкції – відкидати, оскільки «неясно, у чому буде вигода для РФ».

Нагадаємо, Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття та одночасного виконання Російською Федерацією.

«Сполучені Штати доведуть до відома Росії, що взаємність з боку Росії є ключем до досягнення миру», – йдеться у заяві. Також США негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні.

Також Президент США Дональд Трамп заявив, що запросив би президента України Володимира Зеленського повернутися в Білий дім. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.