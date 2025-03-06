Литва офіційно вийшла з конвенції про касетні боєприпаси через загрозу РФ
Литовський Сейм ухвалив відповідне рішення ще влітку минулого року
Литва сьогодні, 6 березня, вийшла з міжнародної конвенції, яка забороняє придбання, використання та виробництво касетних боєприпасів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на LRT.
Сейм проголосував за відповідне рішення ще в липні 2024 року, необхідні документи для виходу з угоди країна передала ООН на початку осені, запустивши шестимісячний термін набрання чинності рішення.
Рішення про вихід пов’язане з тим, що касетні боєприпаси використовує Росія, а для стримування потенційного агресора необхідно використати всі можливі засоби.
Литва зможе наростити власний арсенал таких боєприпасів та передавати касетну зброю Україні в разі припинення надходження допомоги із США.
Також країна розглядає можливість виходу з Оттавської конвенції, яка забороняє протипіхотні міни, і планує ухвалити остаточне рішення найближчими місяцями.
Нагадаємо, Європа досі має зброю, яку вона може передати Україні: від артилерійських снарядів до високоточних ракет і систем протиповітряної оборони, однак для цього потрібне рішення європейських лідерів.
Як повідомлялося, Україна та Британія починають спільний проєкт LMM-RapidRanger для зміцнення української протиповітряної оборони. Україна отримає понад 5 тис. ракет ППО.
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