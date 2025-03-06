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Литва офіційно вийшла з конвенції про касетні боєприпаси через загрозу РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Литва офіційно вийшла з конвенції про касетні боєприпаси через загрозу РФ
Країна зможе передавати касетне озброєння Україні
фото з відкритих джерел

Литовський Сейм ухвалив відповідне рішення ще влітку минулого року

Литва сьогодні, 6 березня, вийшла з міжнародної конвенції, яка забороняє придбання, використання та виробництво касетних боєприпасів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на LRT.

Сейм проголосував за відповідне рішення ще в липні 2024 року, необхідні документи для виходу з угоди країна передала ООН на початку осені, запустивши шестимісячний термін набрання чинності рішення.

Рішення про вихід пов’язане з тим, що касетні боєприпаси використовує Росія, а для стримування потенційного агресора необхідно використати всі можливі засоби.

Литва зможе наростити власний арсенал таких боєприпасів та передавати касетну зброю Україні в разі припинення надходження допомоги із США.

Касетні боєприпаси, які заборонені більш ніж у 100 країнах, зазвичай випускають велику кількість дрібних бомб, які можуть вбивати на великій території. Росія, Україна і Сполучені Штати не підписали Конвенції.

Також країна розглядає можливість виходу з Оттавської конвенції, яка забороняє протипіхотні міни, і планує ухвалити остаточне рішення найближчими місяцями.

Нагадаємо, Європа досі має зброю, яку вона може передати Україні: від артилерійських снарядів до високоточних ракет і систем протиповітряної оборони, однак для цього потрібне рішення європейських лідерів.

Як повідомлялося, Україна та Британія починають спільний проєкт LMM-RapidRanger для зміцнення української протиповітряної оборони. Україна отримає понад 5 тис. ракет ППО.

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Теги: Литва зброя озброєння боєприпаси

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