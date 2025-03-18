Литва пропонує депортувати росіян та білорусів, які часто їздять на батьківщину

Обмеження будуть оптимальними та збалансованими у контексті нинішньої ситуації з безпекою

Ініціатори сподіваються, що це допоможе знизити ризик вербування білорусів із тимчасовою посвідкою на проживання у Литві

Три депутати литовського Сейму запропонували позбавляти посвідки на проживання громадян Росії та Білорусі, які відвідують батьківщину частіше одного разу на квартал. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Delfi.

Консерватори Лаурінас Кащюнас, Аудронюс Ажубаліс та Вальдас Ракутіс пропонують передбачити це в законі про санкції, який парламент ухвалив у першому читанні. У цьому проєкті пропонується продовжити дію національних санкцій щодо громадян Росії та Білорусі, якщо вони за квартал виїжджали на батьківщину частіше одного разу.

Ініціатори сподіваються, що це допоможе знизити ризик вербування білорусів із тимчасовою посвідкою на проживання у Литві, які часто їздять на батьківщину.

Зазначається, що будуть винятки. Наприклад, для членів екіпажів та команд, які працюють у сфері міжнародних пасажирських та вантажних перевезень, для перевізників, які проїжджають через Литву транзитом до ЄС.

«Мета цих заходів – припинення загроз нацбезпеці. Не раз наша розвідка відзначала, що громадян цієї країни, що повертаються, можуть вербувати, їх можуть просити збирати інформацію, виконувати розвідувальні функції», – сказав Кащюнас .

За словами депутатів, ці обмеження будуть оптимальними та збалансованими у контексті нинішньої ситуації з безпекою. Вони вважають, що ці заходи необхідні та доцільні, їх застосування не завдасть незручностей мешканцям Литви та бізнесу.

Нагадаємо, Латвія може частково закрити пункт пропуску «Патернієки» в Краславському краї через збільшення кількості мігрантів, які прибувають із Білорусі. Також йдеться про часткове закриття пунктів пропуску на кордоні з Росією – «Терехово» та «Гребнєво».

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на LSM. Держприкордонслужба Латвії 18 березня звернеться до уряду з пропозицією заборонити пішохідний і велосипедний перетин кордону, дозволивши лише автомобільний рух.

Також Генеральна прокуратура Литви заявляє, що до підпалу магазину Ikea у Вільнюсі в травні минулого року є причетною російська військова розвідка.