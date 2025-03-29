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Путін та ООН: чергова гібридна пастка Кремля

glavcom.ua
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Путін хоче водити за ніс США і Європу
колаж: glavcom.ua

Чергова гібридність від Кремля

«Путін пропонує запровадити в Україні тимчасове управління під егідою ООН задля виборів».

Він говорив це якомусь глибинно-народному челу з атомного крейсера «Архангельськ», точно далекому від виборів взагалі, але орієнтовано це, поза сумнівом, на зовнішню аудиторію.

Тобто, Росія обговорює механізми «врегулювання» не для досягнення миру, а для виборів.

Мерзотники уже не знають, що ще впарити Трампу, щоб уникнути дій зі свого боку, і перевалити усе на Україну, мовляв, треба щось міняти усередині України, а не самій Росії.

Припиняйте війну, валіть з наших територій (як мінімум – нема чого нам навʼязувати юридичний статус окупації), і ми одразу проведемо вибори.

Тому не вибори треба переводити на міжнародний рівень, а гарантії дотримання перемирʼя, у разі його досягнення (без односторонніх вимог з боку РФ і псевдоприпинення вогню/атак, як зараз).

А вибори ми проведемо. Одразу, як буде діяти стале перемирʼя.

Бо уже зрозуміло, що у кращому варіанті є не два етапи, як казав Рубіо, а три (два військових і один політичний).

  1. Тимчасове (30-денне) перемир'я, яке, попри заяви РФ, ще ні дня не діяло (море і небо).
  2. Стале перемирʼя (море, небо, суша), у разі двосторонніх компромісів (про лінію розмежування де-факто, без територіального закріплення де-юре, а також механізми дотримання перемир'я).
  3. І лише потім – пошук формули миру як політичного рішення.

Кремль же намагається навʼязати зворотну послідовність: окупацію України на рівні політичного рішення та юридичного закріплення під тиском військового шантажу і псевдоперемирʼя. Тобто, хоче водити за ніс США та Європу (це фраза Путіна, що «Європа намагається водити Росію за ніс», хоча вона видає намір самої РФ).

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Джерело
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Теги: росія путін Європа Україна

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