Путін та ООН: чергова гібридна пастка Кремля
Чергова гібридність від Кремля
«Путін пропонує запровадити в Україні тимчасове управління під егідою ООН задля виборів».
Він говорив це якомусь глибинно-народному челу з атомного крейсера «Архангельськ», точно далекому від виборів взагалі, але орієнтовано це, поза сумнівом, на зовнішню аудиторію.
Тобто, Росія обговорює механізми «врегулювання» не для досягнення миру, а для виборів.
Мерзотники уже не знають, що ще впарити Трампу, щоб уникнути дій зі свого боку, і перевалити усе на Україну, мовляв, треба щось міняти усередині України, а не самій Росії.
Припиняйте війну, валіть з наших територій (як мінімум – нема чого нам навʼязувати юридичний статус окупації), і ми одразу проведемо вибори.
Тому не вибори треба переводити на міжнародний рівень, а гарантії дотримання перемирʼя, у разі його досягнення (без односторонніх вимог з боку РФ і псевдоприпинення вогню/атак, як зараз).
А вибори ми проведемо. Одразу, як буде діяти стале перемирʼя.
Бо уже зрозуміло, що у кращому варіанті є не два етапи, як казав Рубіо, а три (два військових і один політичний).
- Тимчасове (30-денне) перемир'я, яке, попри заяви РФ, ще ні дня не діяло (море і небо).
- Стале перемирʼя (море, небо, суша), у разі двосторонніх компромісів (про лінію розмежування де-факто, без територіального закріплення де-юре, а також механізми дотримання перемир'я).
- І лише потім – пошук формули миру як політичного рішення.
Кремль же намагається навʼязати зворотну послідовність: окупацію України на рівні політичного рішення та юридичного закріплення під тиском військового шантажу і псевдоперемирʼя. Тобто, хоче водити за ніс США та Європу (це фраза Путіна, що «Європа намагається водити Росію за ніс», хоча вона видає намір самої РФ).
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