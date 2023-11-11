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Подоляк відповів, чи можливі переговори з Росією

Діана Гасюк
glavcom.ua
Подоляк відповів, чи можливі переговори з Росією
Подоляк заявив, що мирні переговори с Росією неможливі, бо вона хоче капітуляції України
фото з відкритих джерел

Подоляк: «Зовнішня експансія, тиск на інші країни - це єдиний спосіб Росії тримати під контролем внутрішній політичний простір»

В Офісі президента стверджують, що переговори з РФ неможливі, тому що Росія хоче одного - капітуляції України, незалежно від того, що мається на увазі під перемовинами. Про це сказав радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк в інтерв'ю DW.

Відповідаючи на запитання, чи відчуває українська влада тиск Заходу стосовно необхідності переговорів, Подоляк заявив: «Перше, тиску немає. Друге, а що таке переговори? Переговори неможливі, тому що Росія хоче, щоб Україна капітулювала незалежно від того, що мається на увазі під переговорами».

За його словами, Росія хоче почати негайно переговори, зараз, і вона про це завжди говорить публічно, але за умови, щоб Росія залишилася на окупованих територіях, зафіксувала за собою ці території, і, відповідно, щоб конфлікт зупинився і був заморожений. І Росія не несла відповідальності ані за воєнні злочини, ані за руйнування економічної інфраструктури України.

«Зовнішня експансія, тиск на інші країни - це єдиний спосіб Росії тримати під контролем внутрішній політичний простір. Щойно Росія програє десь, у неї внутрішній простір, підкреслюю, почне виглядати як революційний», – підсумував Подоляк.

Як повідомлялося, в української влади немає намірів сідати за стіл переговорів з Росією і з цього приводу з боку західних партнерів на нього не чиниться жодного тиску. 

Раніше міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що ще не настав час для проведення мирних перемовин між Україною та Росією, яка розв’язала повномасштабну війну.

Як повідомляє NBC News, офіційні особи США та ЄС почали негласно обговорювати з українською владою можливі мирні переговори з Росією. 

Теги: конфлікт переговори Михайло Подоляк радник влада Україна міністр росія

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