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Росія вкрала бізнес великої пивної компанії – Reuters

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Росія вкрала бізнес великої пивної компанії – Reuters
Carlsberg не хоче вести бізнес у Росії
фото:finansgundem

Директор Carlsberg Джейкоб Ааруп-Андерсен: «Ми не збираємося укладати угоди з російським урядом»

Міжнародна пивоварна корпорація Carlsberg розірвала усі зв’язки зі своїм російським бізнесом і відмовляється укладати будь-які угоди з російським урядом, заявив новий генеральний директор пивоварної компанії. Про це пише Reuters. 

Більше того, керівництво Carlsberg стверджує, що Кремль вкрав бізнес компанії. «Немає жодного способу обійти той факт, що вони вкрали наш бізнес у Росії, і ми не збираємося допомагати їм, щоб це виглядало легітимним», – сказав Джейкоб Ааруп-Андерсен, який зайняв посаду генерального директора Carlsberg у вересні.

Данська група з минулого року намагається продати свою дочірню компанію «Балтика» в Росії, йдучи по стопах багатьох інших західних компаній, які залишили Росію після її вторгнення в Україну. У червні 2023 року в Carlsberg заявили, що знайшли покупця на російський бізнес, але потім надійшли новини про його арешт.

Carlsberg мав вісім пивоварень і близько 8400 співробітників у Росії, а минулого минулого року оцінив вартість «Балтики» у 9,9 мільярда датських крон ($1,41 мільярда)

Ааруп-Андерсен стверджує, що через обмежену взаємодію з керівництвом «Балтики» та російською владою з липня Carlsberg не зміг знайти жодного прийнятного вирішення ситуації, і продати свій бізнес. «Ми не збираємося укладати угоди з російським урядом, які якимось чином виправдовують незаконне захоплення нашого бізнесу», – сказав він.

Раніше цього місяця Carlsberg у відповідь на дії країни Путіна розірвала ліцензійні угоди для своїх брендів у Росії, які дозволили «Балтиці» виробляти, продавати та продавати всю продукцію бренду у країні.

«Коли ці ліцензії закінчаться, їм більше не дозволять виробляти будь-який з наших продуктів. Звичайно, я не можу гарантувати, що це станеться, але це наші очікування», – зазначив Джейкоб Ааруп-Андерсен.

Нагадаємо, данська пивоварна корпорація Carlsberg Group раніше знайшла покупця на компанію «Балтика» в Росії. Про це компанія повідомляє у пресрелізі на своєму сайті. Відповідну угоду компанія підписала 23 червня, тепер її мають схвалити регулюючі органи у Росії. У зв'язку з цим Carlsberg Group не може назвати терміни остаточного завершення продажу активів у країні. Крім того, транзакція залежить від кількох звичайних умов, включаючи схвалення регуляторних органів і виконання певних умов у низці юрисдикцій. Покупця компанія також не розкриває.

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Теги: путін санкції росія пиво арешт бізнес

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