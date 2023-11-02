Росія вкрала бізнес великої пивної компанії – Reuters

Директор Carlsberg Джейкоб Ааруп-Андерсен: «Ми не збираємося укладати угоди з російським урядом»

Міжнародна пивоварна корпорація Carlsberg розірвала усі зв’язки зі своїм російським бізнесом і відмовляється укладати будь-які угоди з російським урядом, заявив новий генеральний директор пивоварної компанії. Про це пише Reuters.

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Більше того, керівництво Carlsberg стверджує, що Кремль вкрав бізнес компанії. «Немає жодного способу обійти той факт, що вони вкрали наш бізнес у Росії, і ми не збираємося допомагати їм, щоб це виглядало легітимним», – сказав Джейкоб Ааруп-Андерсен, який зайняв посаду генерального директора Carlsberg у вересні.

Данська група з минулого року намагається продати свою дочірню компанію «Балтика» в Росії, йдучи по стопах багатьох інших західних компаній, які залишили Росію після її вторгнення в Україну. У червні 2023 року в Carlsberg заявили, що знайшли покупця на російський бізнес, але потім надійшли новини про його арешт.

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Carlsberg мав вісім пивоварень і близько 8400 співробітників у Росії, а минулого минулого року оцінив вартість «Балтики» у 9,9 мільярда датських крон ($1,41 мільярда)

Ааруп-Андерсен стверджує, що через обмежену взаємодію з керівництвом «Балтики» та російською владою з липня Carlsberg не зміг знайти жодного прийнятного вирішення ситуації, і продати свій бізнес. «Ми не збираємося укладати угоди з російським урядом, які якимось чином виправдовують незаконне захоплення нашого бізнесу», – сказав він.

Раніше цього місяця Carlsberg у відповідь на дії країни Путіна розірвала ліцензійні угоди для своїх брендів у Росії, які дозволили «Балтиці» виробляти, продавати та продавати всю продукцію бренду у країні.

«Коли ці ліцензії закінчаться, їм більше не дозволять виробляти будь-який з наших продуктів. Звичайно, я не можу гарантувати, що це станеться, але це наші очікування», – зазначив Джейкоб Ааруп-Андерсен.

Нагадаємо, данська пивоварна корпорація Carlsberg Group раніше знайшла покупця на компанію «Балтика» в Росії. Про це компанія повідомляє у пресрелізі на своєму сайті. Відповідну угоду компанія підписала 23 червня, тепер її мають схвалити регулюючі органи у Росії. У зв'язку з цим Carlsberg Group не може назвати терміни остаточного завершення продажу активів у країні. Крім того, транзакція залежить від кількох звичайних умов, включаючи схвалення регуляторних органів і виконання певних умов у низці юрисдикцій. Покупця компанія також не розкриває.