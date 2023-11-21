РФ використовує тактику гібридної війни для міграційної кризи в Європі – ISW

Фінська влада закрила чотири пункти пропуску на південно-східному кордоні Фінляндії з Росією 18 листопада

Росія застосовує тактику гібридної війни на фінському кордоні, повторюючи сценарій міграційної кризи на кордоні Польщі з Білоруссю та намагаючись дестабілізувати НАТО. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Ця тактика на російсько-фінському кордоні схожа на методи, якими Росія та Білорусь створили міграційну кризу на польському кордоні у 2021 році. Ймовірно, це спрямовано на дестабілізацію НАТО.

Тоді Кремль скористався сфабрикованою кризою 2021 року, щоб помилково звинуватити НАТО в агресії проти Білорусі. У РФ неодноразово заявляли, що прийматимуть будь-які контрзаходи, які вважають за необхідне, для забезпечення власної безпеки.

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Фінська влада закрила чотири пункти пропуску на південно-східному кордоні Фінляндії з Росією 18 листопада після того, як фінська прикордонна служба повідомила, що з вересня 2023 року до фінського кордону з Росії прибуло близько 300 шукачів притулку, переважно з Іраку, Ємену, Сомалі та Сирії.

Фінське видання Iltalehti повідомило 20 листопада, що влада Фінляндії розглядає можливість закриття всього кордону з Росією в ніч на 21 листопада.

«Малоймовірно, що ці мігранти продовжували б залишатися на фінському кордоні при мінусових температурах за власним бажанням після того, як прикордонники не пустили їх на територію Фінляндії, і це дає підстави припустити, що, скоріш за все, Росія причетна до цієї ситуації», – зазначають експерти.

Кремль відкинув звинувачення Фінляндії щодо причетності Росії до створення штучного напливу мігрантів.

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В ISW зазначають, що раніше інститут оцінював, що Кремль дозволив або, можливо, безпосередньо контролював штучне створення Білоруссю міграційної кризи на кордоні з Польщею в 2021 році.