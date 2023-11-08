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Вибухи на Полтавщині, у Конгресі США схвалили проєкт передачі Україні активів РФ: головне за ніч

Діана Гасюк
glavcom.ua
Вибухи на Полтавщині, у Конгресі США схвалили проєкт передачі Україні активів РФ: головне за ніч
Комітет Палати представників США схвалив проєкт передачі Україні активів РФ
фото з відкритих джерел

Двопартійний законопроєкт унеможливить повернення конфіскованих активів назад Росії, поки вона не виплатить компенсацію Україні

Комітет із закордонних справ палати представників Конгресу США підтримав більшістю голосів двопартійний законопроєкт про використання російських активів для допомоги Україні. У ніч проти 8 листопада у Миргороді Полтавської області пролунали вибухи під час повітряної тривоги. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 8 листопада, щоб ви були в курсі головних подій.

Комітет Палати представників США схвалив проєкт передачі Україні активів РФ

Комітет із закордонних справ палати представників Конгресу США підтримав більшістю голосів двопартійний законопроєкт про використання російських активів для допомоги Україні. Відповідне рішення було ухвалено у вівторок, 8 листопада, під час слухання законопроєкту.

Під час засідання комітет схвалив законопроєкт із результатом 40 голосів «за» та два «проти».

Згідно з документом, комітет рекомендує уповноважити державного секретаря надавати додаткову допомогу Україні та іншим цілям, використовуючи активи, конфісковані у Центрального банку російської федерації та інші суверенні активи Російської Федерації.

Конгресмен від Республіканської партії Майя Маккол, яка винесла цей документ на розгляд, заявила, що законопроєкт вимагає від адміністрації президента США Джо Байдена передати Україні заморожені суверенні активи країни-агресора.

Вибухи на Полтавщині

У ніч проти 8 листопада у Миргороді Полтавської області пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Про це повідомляє «Суспільне».

Офіційної інформації про причини та наслідки вибухів не повідомлялося. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку в Полтавській області.

У моніторингових каналах повідомляли про пуски ракет Х-59 за допомогою російської авіації в бік міста Миргород.

США відреагували на позицію Зеленського про недоречність виборів під час війни

Офіційний Вашингтон висловив розуміння позиції, озвученої президентом України Володимиром Зеленським про те, що проведення виборів у країні під час війни – не на часі. З відповідною заявою виступив під час пресбрифінгу в Вашингтоні заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, передає «Укрінформ».

За словами офіційного представника, «важливо пам'ятати, що Україна перебуває в такому становищі, тому що Росія продовжує свою повномасштабну незаконну війну проти неї».

Він підкреслив, що майже 20% території України перебувають під окупацією, а десятки мільйонів громадян були вимушені стати біженцями та тимчасово переміщеними особами. Крім того, нагадав він, Росія продовжує щоденні бомбардування цивільної інфраструктури по всій українській території.

У цьому контексті представник Держдепу США зауважив, що позиція, яку озвучив Президент України, зрештою «відповідає їхній Конституції».

Байден закликав Нетаньяху до паузи у війні з ХАМАС

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден закликав прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху зробити триденну паузу у війні з ХАМАС, щоб визволити заручників. Про це повідомляє Axios.

За словами неназваного американського чиновника, ХАМАС має визволити від 10 до 15 заручників та використати триденну паузу для перевірки особистостей усіх заручників та надання списку імен тих, кого він утримує.

Два офіційні представники Сполучених Штатів та Ізраїлю повідомили виданню, що Нетаньяху відповів на цей заклик від Байдена, стверджуючи, що він не довіряє намірам ХАМАСу і сумнівається, що вони готові піти на компроміс стосовно заручників.

Прем'єр, за словами джерел видання, додав, що Ізраїль може втратити міжнародну підтримку операції, якщо бойові дії припиняться на три дні.

Пентагон прокоментував вихід США із Договору про звичайні збройні сили у Європі

Після призупинення участі в Договорі про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ) США продовжать взаємодію з учасниками Договору, однак поки не розкриватимуть, як змінюватиметься конфігурація американських сил у Європі. Про це повідомила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, передає «Укрінформ».

«З точки зору будь-яких змін у позиціонуванні наших сил, я не маю офіційних оголошень станом на сьогодні»,– зазначила представниця Міноборони у відповідь на пряме запитання журналістів.

Вона зауважила, що Сполучені Штати продовжують контактувати у цьому зв’язку з союзниками й партнерами по НАТО, багато хто з яких є сторонами ДЗЗСЄ.

Представниця Пентагону також нагадала, що рішення США призупинити участь у Договорі було прийняте саме через те, що Росія припинила виконувати свої зобов’язання по ньому.

Теги: росія Ізраїль Міноборони партії бомбардування Україна президент ХАМАС Вашингтон

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