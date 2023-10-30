Кремль відреагував на заворушення у Дагестані

Через масові заворушення постраждали десятки осіб, в тому числі правоохоронці

Сьогодні Путін проведе нараду, «щоб обговорити спроби Заходу використати події на Близькому Сході для розколу суспільства»

У Кремлі вважають, що події в Дагестані виникли внаслідок втручання інших країн, включаючи інформаційний вплив. Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков на брифінгу.

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Зокрема Пєсков зазначив, що на тлі кадрів з Гази недоброзичливцям нібито легко провокувати людей.

Речник додав, що диктатор Володимир Путін учора ввечері та сьогодні вранці отримує докладні доповіді про ситуацію в Дагестані від ФСБ, Росгвардії та керівництва республіки.

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Крім того, сьогодні Путін проведе нараду, «щоб обговорити спроби Заходу використати події на Близькому Сході для розколу суспільства». Вона пройде очно.

У нараді братимуть участь глави всіх силових відомств.

Нагадаємо, у Дагестані місцеві влаштували «полювання» за ізраїльтянами. У аеропорту Махачкали зібрались сотні людей, аби зустріти рейс з Ізраїлю.

Раніше повідомлялося, що мешканці Махачкали зібралися неподалік аеропорту. Вони мітингом зустрічають борт, який прибув з Ізраїлю – вимагають вигнати євреїв із республіки.

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Президент України Володимир Зеленський відреагував на події в Махачкалі.

Канцелярія прем'єр-міністра та Міністерство закордонних справ Ізраїлю очікують, що російські правоохоронні органи забезпечать безпеку всіх ізраїльських громадян і євреїв.