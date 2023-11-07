ЗСУ ліквідували трьох полковників десантних військ РФ

Українські воїни знищили російських полковників

Українські воїни ліквідували трьох російських полковників із командування повітряно-десантних військ російської армії. Про це повідомив полковник ЗСУ Анатолій Штефан у соцмережі Х.

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Як зазначив військовий, успішно демобілізовані:

оперативний черговий – заступник начальника центру управління командування Повітряно-десантних військ полковник Добряков Вадим;

начальник відділу (планування вогневої поразки противника) оперативного управління штабу Повітряно-десантних військ полковник Коблов Олексій;

оперативний черговий – заступник начальника центру управління Командування Повітряно-десантних військ полковник Галкін Олександр

Триває 622-га доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби відбулось 36 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав три ракетних та 35 авіаційних ударів, здійснив 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Є поранені серед цивільного населення. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.