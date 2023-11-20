Під Москвою прогримів вибух: РФ заявила про атаку безпілотника

Москву другу ніч поспіль атакують безпілотники

У ніч на 20 листопада під Москвою було неспокійно, лунали вибухи. Міністерство країни-агресорки заявило про нібито перехоплення над територією Московської області безпілотника.

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«19 листопада о 23:20 мск припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Москви та Московської області», – йдеться в повідомленні міноборони РФ.

Водночас мер Москви Сергій Собянін заявив, що «силами ППО в міському окрузі Електросталь відбито атаку безпілотника, який летів на Москву». «На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає. Фахівці екстрених служб працюють на місці події», – повідомив Собянін.

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У російських телеграм-каналах поширюються відео нібито відбиття атаки безпілотника.

Нагадаємо, у ніч на 19 листопада російська ППО нібито спрацювала неподалік столиці РФ та збила безпілотник.