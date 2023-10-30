Лідер ХАМАСу визнав: Росія зацікавлена у війні в Ізраїлі
Розв’язана терористами війна відволікає увагу США від України
Палестинська терористична організація ХАМАС у війні проти Ізраїлю розраховує на підтримку Росії і Китаю. Про це лідер та засновник угруповання Халід Машаль сказав в інтерв'ю єгипетському телеканалу «Аль-Балад».
«Ми розраховуємо на підтримку великих держав. Росіяни виграли від того, що ми зробили, оскільки ми відволікаємо увагу США від України. У Китаї були вражені нашим успіхом. Росіяни сказали нам, що те, що сталося 7 жовтня (напад ХАМАСу на Ізраїль – ред.), вивчатимуть у військових академіях, китайці думають задіяти такий самий план на Тайвані. Араби дають урок усьому світу!» – заявив Машаль.
Як повідомлялося, до Москви прибула делегація ХАМАСу, яку очолює член політбюро Абу Марзук.
Ізраїль засудив Росію за зустріч представників МЗС РФ із лідерами ХАМАС у Москві.
МЗС Ізраїлю викликало посла Росії Анатолія Вікторова після нещодавнього візиту делегації угруповання «ХАМАС» до Москви. Ізраїль вважає серйозною проблемою відсутність однозначного і чіткого засудження ХАМАСу з боку Росії, як і поведінку РФ у міжнародних організаціях.
Нагадаємо, палестинська терористична організація ХАМАС привітало позицію диктатора РФ Володимира Путіна та «невтомні зусилля Росії» в контексті війни з Ізраілем. У заяві ХАМАСу йдеться про оцінку позиції Путіна стосовно «сіоністської агресії проти нашого народу» і «його неприйняття блокади Гази», зупинення гуманітарної допомоги та «атак на безпечне цивільне населення».
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